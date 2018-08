Vezist Maribora je bil pošten: Tudi mi bi počeli enako …

"Mislim, da nam je zmanjkal kanček sreče. Če bi zabili gol, priložnosti pa smo imeli kar nekaj, bi lahko tekmo zapeljali v drugo smer. Tudi nasprotnik bi bil veliko bolj živčen, če bi izkoristili katero izmed priložnosti, ki smo jih imeli. Žal se to ni zgodilo. Ni bilo dovolj sreče, da bi šli naprej," je po tekmi razlagal Blaž Vrhovec, ki je v tej sezoni na vseh šestih evropskih tekmah Maribora igral od prve do zadnje minute in bo očitno zelo pomemben člen ekipe Darka Milaniča, ki jo od danes naprej čaka lov na lovoriki, ki ju je v prejšnji sezoni osvojila Olimpija. Državni in pokalni naslov.

Če bi Marcos Tavares zadel ...

Toda bolj kot o tem je 26-letni vezist, ki je imel v prvem polčasu tudi sam priložnost, a je ni izkoristil, po tekmi govoril o tem, kar se je v Ljudskem vrtu dogajalo tokrat. Nekaj besed je namenil tudi zapravljeni enajstmetrovki Marcosa Tavaresa povsem ob koncu tekme. Prepričan je, da bi, če bi kapetan vijoličastih zadel, še bilo nekaj časa za preobrat.

"Težko je reči, kaj bi bilo, če bi bilo, a do konca tekme so bile še dve, tri minute. Dovolj časa, da v nogometu prideš do še enega gola. Če bi prišli do vodstva z 1:0, bi vsi odšli v nasprotnikov kazenski prostor in bi naredili 'galamo'. Kdo ve, kaj bi se zgodilo," je še povedal nogometaš, ki je imel med tekmo tudi nekaj težav s poškodbo, a očitno ne gre za nič hujšega.

Ljubljančan je vseh 90 minut bil trdo bitko s škotskimi nogometaši. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Škotom zavlačevanja ne zameri

"Ne, malce me je zabolela mečna mišica, a ni nič hujšega. Nisem se poškodoval," je trenerja, ki je sedel ob njem, pomiril nogometaš, ki je nogometno pot začel pri ljubljanskem Interblocku, v Maribor pa iz Celja prišel pred dvema letoma.

Za konec je v maniri pravega športnika priznal, da zavlačevanja Škotom, pri katerem je prednjačil predvsem vratar Allan McGregor in je pošteno jezilo Mariborčane, ne zameri. "Če bi bili mi v podobnem položaju, bi verjetno počeli isto," je dejal in si zagotovo prislužil nekaj simpatij med škotskimi novinarji, ki jih v Mariboru ni manjkalo.

