V Mariboru je bilo vroče, policisti preprečili pretep med Škoti in Slovenci

Policisti so imeli z varovanjem sinočnje nogometne tekme med Mariborom in škotskim Glasgow Rangersom kar precej dela. Kot je danes sporočil predstavnik za odnose z javnostmi pri policijski upravi Maribor Miran Šadl, so med drugim preprečili pretep med navijači, šestim navijačem škotskega kluba so izrekli globe, pet pa jih bodo kazensko ovadili.

Nogometaši Maribora so sicer končali evropsko sezono. Na povratni tekmi tretjega kroga kvalifikacij za evropsko ligo jim ni uspelo nadoknaditi zaostanka 1:3 s prve tekme v Glasgowu, ki jo je škotski velikan dobil s 3:1.

Policisti so imeli v zvezi z varovanjem nogometne tekme kar precej dela. Dvema tujima državljanoma so izrekli globi že nekaj po 17. uri, ker sta domače navijače izzivala k pretepu. Prvi je to počel na Trgu generala Maistra, drugi na Trgu svobode. Ob slednji kršitvi so morali policisti odločno posredovati, da so preprečili pretep med navijači, so sporočili s policije.

Policisti so ob 17.41 prejeli anonimno obvestilo, da naj bi se navijači stepli na križišču Tyrševe in Slovenske ulice, vendar so se kršitelji še pred prihodom policistov razbežali.

Škotski navijači v Mariboru pred tekmo:

Tretja globa je bila izrečena tujemu državljanu ob začetku spremstva tujih navijačev iz Grajskega trga proti stadionu. Eden od njih namreč ni upošteval ukaza policista posebne policijske enote, da ne sme zapustiti spremljane množice, poleg tega pa ga je še žalil.

Tuji državljanki ponudili prvo pomoč

Med spremljanjem je šest tujih državljanov na Mladinski ulici nenadoma z različnimi predmeti in z udarci napadlo policiste. Policisti so jih obvladali, prijeli in pridržali. Pet izmed njih bodo kazensko ovadili pristojnemu tožilstvu, enemu, ki mu je policist uspel blokirati udarec, pa so izrekli globo. V napadu nihče od policistov ni bil poškodovan. O kaznivem dejanju sta bila obveščena dežurni preiskovalni sodnik in dežurni državni tožilec.

Privrženci škotskega velikana so imeli po tekmi v Ljudskem vrtu razlog za veliko proslavljanje. Foto: Grega Valančič/Sportida

Eno tujo državljanko so z reševalnim vozilom prepeljali v UKC Maribor, kjer so ji ponudili prvo pomoč, saj je bila med intervencijo policistov izpostavljena delovanju plinskega razpršilca. Po oskrbi je bila odpuščena iz UKC.

Še enega tujega državljana so policisti pridržali na severnem platoju štadiona, ker je druge izzival k pretepu in ni upošteval ukazov policistov. Policisti so mu izrekli tudi ustrezno globo. Pridržanje so pozneje prekinili, saj so ga zaradi zdravstvenih težav in zaradi hude opitosti prepeljali v UKC Maribor.

Še enega tujega državljana so oglobili, ker ni upošteval ukaza policista, naj odloži steklenico, ker je izzival k pretepu in ker je žalil policista.

Mariborčan kuril tujo zastavo

Policisti so posredovali tudi proti mariborskim navijačem. Po tekmi so policisti izdali plačilni nalog 28-letnemu Mariborčanu, ki je med tekmo na južni tribuni stadiona kuril tujo zastavo. Izrečen mu je bil tudi ukrep prepovedi udeležbe na športnih prireditvah.

Na južni tribuni mariborskega štadiona so gorele navijaške zastave gostujočih privržencev. Foto: Grega Valančič/Sportida

Policisti so izdali plačilni nalog tudi 21-letnemu Mariborčanu, ki je bil na štadionu kljub veljavnemu izrečenemu ukrepu prepovedi udeležbe na športnih prireditvah in ker se kljub veljavnemu ukrepu javljanja na policijski postaji tam ni javil. O kršitvah bodo pisno seznanili tudi preiskovalnega sodnika.

Po tekmi so policisti prijeli 26-letnega Mariborčana, ki je na Trgu Borisa Kidriča v avtobus slovenskih registrskih oznak, na katerem so bili tuji navijači, namenjeni na mariborsko letališče, vrgel steklenico in ga poškodoval. Kazensko ga bodo ovadili pristojnemu tožilstvu.

Spektakularna koreografija Viol pred začetkom dvoboja v Ljudskem vrtu. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Policisti bodo zaradi suma storitve kaznivega dejanja napad na varnost zračnega prometa po 330/1 členu Kazenskega zakonika (KZ-1) kazensko ovadili do sedaj neznanega storilca, ki je z lasersko svetilko svetil proti helikopterju slovenske policije in s tem dejanjem zaslepil pilota, s tem pa ogrozil varnost celotne posadke. Preiskava tega dejanja še poteka, so še sporočili z mariborske policijske uprave.