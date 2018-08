Kek po hudem šoku pojasnil, česa mu je najbolj žal

Rečani so v prejšnji sezoni igrali v Evropi do zime in izpadli po skupinskem delu evropske lige, letos pa so končali z evropskimi nastopi že sredi avgusta. Odigrali so le dve tekmi. Najprej so remizirali na Norveškem (1:1) in si priigrali ugodno izhodišče pred povratno tekmo na Kvarnerju, kjer pa niso izkoristili prednosti domačega igrišča. Po bledem nastopu, v katerem so navijači pogrešali priložnosti, so izgubili z 0:1 in že končali evropsko sezono.

''Nismo si zaslužili napredovanja. Na tej tekmi nismo mogli nanizati dveh ali treh podaj. Pogrešali smo priložnosti. Nismo pritisnili na tekmeca, med nas se je naselil nekakšen strah. Igrali smo povsem nasprotno od tistega, kar smo se dogovorili,'' je po bolečem domačem porazu, Norvežani so dosegli zadetek v 83. minuti, v mikrofon televizijske postaje ArenaSport dejal Matjaž Kek.

Za glavo se je prijel v 83. minuti

Bil je zelo razočaran, saj je od evropske sezone pričakoval bistveno več. Zlasti po ugodnem rezultati na prvi tekmi, kjer si je Rijeka priigrala številne priložnosti. Na Rujevici jih je pogrešal, sedem minut pred koncem pa se je prijel za glavo, saj je Sarpsborg po akciji iz prekinitve zatresel mrežo hrvaškega podprvaka in si priigral napredovanje. Če bi ostalo pri 0:0, bi se v play-off kvalifikacij uvrstila Rijeka in igrala z Maccabijem Tel Avivom.

"Potrebno je biti objektiven in čestitati gostom z Norveške. Zadetek so dosegli na način, ki jim ustreza. To je potrebno spoštovati. To je način, na kateri se igra nogomet. Moramo priznati, da nismo igrali dobro in da si nismo zaslužili napredovanja. Če si doma ne priigraš priložnosti iz igre, ne moreš pričakovati veliko v Evropi,'' je po porazu ocenil Mariborčan.

Najbolj jim je žal navijačev

Lani je v Evropi igral v skupinskem delu, kjer se je pomeril tudi proti slovitemu Milanu, letos pa je končal z nastopi že sredi avgusta. Foto: Guliver/Getty Images Z Rijeko je imel velike cilje v Evropi. ''Veliko smo si obetali od Evrope, zato nam je hudo, ker smo izpadli tako hitro. Ta poraz bo usmeril pot Rijeke v prihodnosti. Že čez tri dni nas čaka tekma v prvenstvu (proti Rudešu),'' je še dejal Kek in se zahvalil navijačem za podporo.

''Zahvalil bi se Armadi za veliko podporo. Zelo smo razočarani, še bolj pa nam je žal, da smo našim navijačem priredili takšno razočaranje,'' je dolgoletni trener Rijeke pohvalil privržence, ki bodo v nadaljevanju sezone spremljali le še tekme hrvaškega prvenstva in pokala.

Kek je v četrtek z Rijeko izpadel le nekaj minut po tem, ko se je v ''njegovem'' Ljudskem vrtu od Evrope poslovil Maribor. Ker je v četrtek praznih rok ostal tudi drugi hrvaški predstavnik v evropski ligi, splitski Hajduk je izgubil v zadnjih sekundah dvoboja v Bukarešti (1:2), so si bili hrvaški mediji enotni, da se je pripetil črni četrtek za hrvaški klubski nogomet.