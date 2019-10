Angleško legendo oprostili domnevnega spolnega napada

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Paula Gascoigna so spoznali za nedolžnega. Foto: Reuters

Nekdanji angleški nogometni reprezentant Paul Gascoigne je v četrtek sedel na zatožno klop zaradi domnevnega spolnega nadlegovanja, ko naj bi avgusta na vlaku brez privolitve poljubil neko žensko. Porota na sodišču v Teessidu je nekdanjega zvezdnika Newcastle Uniteda, Tottenhama in Lazia oprostilo vseh obtožb.

Dvainpetdesetletnik je na sodišču zanikal, da je spolno napadel žensko. Trdil je, da je skušal žensko le ohrabriti, saj jo je v resnici napadal nek drugi potnik. Njegovi odvetniki so v torek porotnikom predala dokumente s fotografijami, s katerimi so dokazovali, da se je Gascoigne v preteklosti poljubljal druge nogometaše in celo princeso Diano.

Gascoigne je predložil svoje dokaze in pojasnil, da sta si si dve ženski želeli fotografije z njim, nek moški pa je zaklical: "Ne želiš si fotografije z njo, je debela in grda."

Nekdanjemu nogometašu je bil ob teh besedah hudo za žensko, saj so ga, ko je igral nogomet, večkrat klicali "debeli ničvrednež." Gascoigne je za tem sedel ob žensko in ji dejal: "Poslušaj, nisi debela in grda, lepa si od znotraj." Zatem jo je na hitro poljubil, je sodišču obrazložil "Gazza".

Tožilstvo je sicer trdilo, da je Gascoigne na vlaku razgrajal, potnikom ponujal alkoholne pijače, nato pa se je skušal usesti na potnico, ki se mu je izmikala, zatem pa je prijel njen obraz in ji "posadil moker poljub na usta". Potnica naj bi nad njegovem dejanju šokirana in pretresena, je dejal tožilec William Mousley.

