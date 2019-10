Nenavadna želja Špancev. Bo Oblak decembra igral za točke v ZDA?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dvoboj med Villarrealom in Atleticom

Vodstvo španskega nogometnega prvenstva je špansko nogometno zvezo zaprosilo, da dovoli decembrsko tekmo med Villarrealom in Atletico Madridom odigrati v Miamiju. To je drugi poskus la lige, da tekmo odigra onkraj luže, v prvo ji ni uspelo.

V zadnji sezoni španskega prvenstva so želeli na Floridi odigrati tekmo med Barcelono in Girono, a predloga niso odobravali na nogometni zvezi in v sindikatu igralcev.

Vodstvo la lige, Villarreala in Atletico Madrida, za katerega brani slovenski reprezentant Jan Oblak, je danes na nogometno zvezo naslovilo prošnjo, da tekmo 6. decembra odigrajo na stadionu Miami Hard Rock. S predlogom se strinjajo v obeh klubih.

Atletico Madrid se bo v soboto za točke španskega prvenstva na domačem stadionu Wanda Metropolitano pomeril proti Valencii. Foto: Reuters

"Igralci in vodstvo obeh klubov je bilo seznanjeno s predlogom in oboji so pokazali navdušenje, da nogomet predstavimo navijačem v ZDA," je zapisala la liga.