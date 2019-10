Oblak tako očaral Špance, da so ga spremenili v zid

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Reprezentančne oktobrske akcije so se končale, slovenski legionarji so se vrnili k svojim klubom. Med njimi izstopa Jan Oblak, ki med vratnicama Atletica prejema bistveno manj zadetkov kot pri Kekovi četi. V Španiji je deležen posebne časti, saj na prav posebni lestvici, ki zajema vratarje petih najmočnejših lig v Evropi, zaseda prvo mesto!

Slovenija je lahko ponosna na Jana Oblaka, še kako aktualnega kralja tekem, na katerih ostane mreža nedotaknjena od začetnega do končnega sodnikovega piska. Ko brani Škofjeločan, obstaja zelo velika možnost, da jo bo obramba odnesla brez prejetega zadetka.

Le Oblak jih je zbral sedem

Jan Oblak je v tej sezoni za Atletico branil na desetih tekmah. Nepremagan je ostal kar na sedmih. V tej sezoni je barve Atletica branil na desetih tekmah. Osem v španskem prvenstvu, dve pa v ligi prvakov. Z ''ničlo'' prejetih golov, ki vratarjem pomeni zelo veliko, se je lahko pohvalil kar sedemkrat. V španskem prvenstvu, ki spada med najtežje na svetu in v njem ne manjka nevarnih strelcev, je ostal prvi reprezentančni vratar Slovenije nepremagan kar na šestih od osmih tekem. Mrežo sta mu zatresla le Eibar (2:3) in Real Sociedad (0:2), v Evropi pa še italijanski velikan Juventus (2:2).

Skupno je torej v tej klubski sezoni prejel le šest zadetkov, brez prejetega gola pa ostal kar na sedmih tekmah! S tem je poskrbel za dosežek, ki mu v Evropi ni videti para.

Tik za Škofjeločanom trije "Francozi"

Oblak na lestvici vratarjev petih najmočnejših lig v Evropi (angleška, francoska, italijanska, nemška in španska) v rubriki tekem z nedotaknjeno mrežo izstopa prav na vrhu. S sedmimi tekmami je na prvem mestu, najbolj pa so se mu približali stanovski kolegi, ki se dokazujejo v francoskem prvenstvu.

Kateri vratar je zbral največ tekem brez prejetega gola?

Vratar (država) Klub (država) B T Z % Jan Oblak (Slovenija) Atletico Madrid (Španija) 7 10 6 70 Keylor Navas (Kostarika) PSG (Francija) 6 7 2 86 Predrag Rajković (Srbija) Reims (Francija) 6 9 4 67 Alban Lafont (Francija) Nantes (Francija) 6 9 5 67 Rui Patricio (Portugalska) Wolverhampton (Anglija) 6 15 16 40

Vir: Transfermarkt.de, B - tekma brez prejetega zadetka, T - odigrane tekme, Z - prejeti zadetki v tej sezoni, % - odstotek tekem brez prejetega zadetka glede na vse odigrane tekme

Bogati PSG se je v zadnjih sezonah zanimal tudi za Oblaka, na koncu pa izbral Kostaričana Keylorja Navasa. Nekdanjemu belemu baletniku gre na Parku princev odlično. Še vedno je nepremagan v ligi prvakov, v francoskem prvenstvu pa je ostal nepremagan na štirih od petih tekem, na katerih je stal med vratnicama prvakov. Njegova mreža se je zatresla le na gostovanju v Reimsu, kjer je izgubil z 0:2. To pa sta tudi edina zadetka, ki ju je prejel v tej sezoni.

Keylor Navas se je z Janom Oblakom v preteklosti večkrat srečeval v španskem prvenstvu. Foto: Reuters

Edini poraz je torej doživel proti Reimsu, za katerega brani Predrag Rajković. Srb je v tej sezoni prejel le štiri zadetke, v francoskem prvenstvu pa med čuvaji mreže izstopa tudi 20-letni Alban Lafont. Mladi Francoz je soigralec Reneja Krhina pa tudi Denisa Petrića, ki je pri Nantesu šele tretji vratar in ne kandidira za srečanja. Prejel je le pet zadetkov in pomagal Nantesu do visoke uvrstitve v prvenstvu.

Na omenjeni lestvici je blizu najboljših tudi Samir Handanović. Prvi vratar in kapetan milanskega Interja je v tej sezoni branil na devetih tekmah, prejel sedem zadetkov, nepremagan pa ostal na štirih srečanjih.

Španci zelo spoštujejo slovenski zid

Na zadnjih treh reprezentančnih tekmah je Oblak prejel pet zadetkov. Foto: Peter Podobnik/Sportida Če gre Oblaku odlično z Atleticom, pa se njegova mreža veliko pogosteje trese na reprezentančnih tekmah. Odkar se je začela klubska sezona 2019/20, je s Kekovo četo odigral štiri tekme. Dve je dobil, dve pa izgubil. Na njih je prejel pet zadetkov, vse na zadnjih treh tekmah, kar je povprečje, bistveno višje od tistega, ki ga krasi pri Atleticu.

Škofjeločan želi čim prej pozabiti oktobrska poraza proti Severni Makedoniji in Avstriji. Na omenjenih tekmah je nosil kapetanski trak, po neuspehih, ki so izbrance Matjaža Keka dodobra oddaljili od tako želenega nastopa na Euru 2020, pa je izpostavil, da si slovenska reprezentanca po tistem, kar je prikazala, niti ni zaslužila boljših rezultatov. Napovedal je spremembe v reprezentanci, ki bi se lahko zgodile že novembra, in se odpravil v Madrid, kjer ga konec tedna v dresu Atletica čaka nova poslastica.

Na stadionu Wanda Metropolitano bodo rdeče-beli, ki za vodilnim Realom zaostajajo le tri točke, gostili Valencio. Obeta se obračun udeležencev lige prvakov in priložnost za Oblaka, da še popravi svoj dosežek in naskakuje osmo tekmo brez prejetega zadetka, s katero bi ohranil vodilni položaj na prav posebni lestvici, ki je lahko v ponos slovenskemu nogometu. O tem, kako ga spoštujejo v Španiji, priča tudi prispevek vodstva španskega prvenstva, ki je na Twitterju predstavilo nekaj atraktivnih Oblakovih posredovanj z nedavnega derbija proti Barceloni in ga predstavilo v podobi zidu, kakršen je tudi njegov vzdevek v la ligi. Preverite!