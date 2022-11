Kakšno je stanje glede Anamarije Lampič?

Vesna Fabjan, nekdanja vrhunska tekačica na smučeh, danes vodja panoge teka na smučeh, je v našem pogovoru razkrila, da so za Anamarijo Lampič vrata za nastop na letošnjem svetovnem prvenstvu v Planici vedno odprta. Prav tako nam je povedala veliko zanimivega o svojih nalogah in kaj je zanjo na prvem mestu.

Vesna Fabjan, bronasta z olimpijskih iger v Sočiju, je svojo bogato športno pot končala leta 2020, a vseeno ostala povezana s tekom na smučeh. Najprej se je za nekaj časa preizkusila v trenerski vlogi, letos pa je postala vodje panoge. S tem je na svoja pleča prevzela kar nekaj pomembnih stvari.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Pod njenim okriljem so finance, sponzorji, v stikih je s trenerji in predsedniki slovenskih klubov. Trudi se, da zagotovi čim boljše pogoje za tekmovalce in jih čim manj obremenjuje z nepotrebnimi stvarmi.

"Kot tekmovalec ne veš, kaj vse se dogaja v ozadju. Ogromno je dela, predvsem pa so zame na prvem mestu tekmovalci. Torej da jim zagotovimo čim boljše pogoje. Ne samo ekipi, ki tekmuje na tekmah svetovnega pokala, ampak tudi tekmovalcem, ki tekmujejo na tekmovanjih nižje ravni. Da bodo tudi oni imeli čim lažjo pot, da se uvrstijo v ekipo A," nam je uvodoma povedala Fabjanova, ki tek na smučeh danes spoznava tudi iz druge perspektive. Pred njo so funkcijo vodje panoge opravljali ljudje, ki so bili hkrati tudi trenerji.

"Danes vidim, koliko ta funkcija zahteva, in tem ljudem, ki so bili še trenerji, lahko dam samo kapo dol. Res je veliko dela v ozadju. Kot tekmovalec določene stvari veš, ne veš pa, koliko časa moraš zaradi kakšnih stvari sedeti za računalnikom, poklicati več ljudi ali iti na sestanek."

"Res je, da sem potrebovala nekaj časa za razmislek." Foto: Grega Valančič/Sportida

Izziv, ki ga je sprejela po premisleku

Vesna, ki se je na stopničke v svetovnem pokalu zavihtela šestkrat, se je za nekaj časa preizkusila tudi v vlogi trenerke, ampak je vedela, da prav dolgo ne bo vztrajala v tej vlogi. Veliko je bila na poti, prav tako pa priznava, da je trenersko delo stresno.

"Želela sem si, da bi v bližnji prihodnosti počela kaj drugega. Ponudila se je ta priložnost. Res je, da sem potrebovala nekaj časa, da sem razmislila. Je pa to izziv. Panogo poznam iz vidika tekmovalca, iz vidika trenerja in zato lahko kakšne stvari razumem malo bolje kot nekdo, ki bi prišel od zunaj."

Anamarija Lampič se je z letošnjo sezono preselila v biatlon. Foto: Matic Klanšek Velej/Gepa/Guliverimage

"Na koncu tukaj ni samo Ana"

Pred časom se je med tekaško sekcijo in Anamarijo Lampič, ki je na presenečenje mnogih v novi sezoni prestopila v biatlon, zaiskrilo. Lampičeva je ob slovesu sprva dejala, da obstaja možnost, da bi tekmovala na domačem prvenstvu v Planici, a vsaj za zdaj se zdi, da Lampičeva nima nobene želje, da bi se predstavila pred domačim občinstvom.

"Ne, že takoj sem povedala, da prestopam v biatlon, in zares menim, da ni več poti nazaj," je zdaj odločna Gorenjka. "Svoje sem v smučarskem teku dosegla, z izjemo olimpijske kolajne. To sem imela v načrtu, pa se žal ni izšlo. Morda se je to zgodilo naključno, ampak začutila sem, da je napočil čas za prestop v biatlon. To se je zgodilo, to sem hotela in mislim, da če se ne bi odločila za to, bi mi bilo čez nekaj let žal," je pred časom za Sportal povedala Lampičeva.

In kakšen odgovor na vprašanje glede Anamarije Lampič ima naša sogovornica? So v stikih z njo in koliko je možnosti, da si premisli? "Vrata so vedno odprta. Na koncu tukaj ni samo Ana. Tudi Jakov Fak je izrazil željo, da bi nastopil na domačem svetovnem prvenstvu. Da, vrata so odprta, ampak najprej mora pretehtati želja tekmovalca. Če tekmovalec nima želje nastopiti … Obstajajo določene kvalifikacije oziroma norme, ker fantje nimajo točk Fis in imajo daljšo pot, da se sploh uvrstijo na svetovno prvenstvo. Anamarija ima te točke in ima izpolnjene kriterije, tako da je odvisno samo od njene želje, ki bo prevladala ali pa ne."

Po umiku Anamarije Lampič je vodilno vlogo v reprezentanci prevzela Eva Urevc. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Z Anamarijo Lampič so veliko izgubili, kaj prihaja zadaj?

Ne gre prezreti dejstva, da je z odhodom Anamarije Lampič slovenski tek na smučeh veliko izgubil, saj je bila 27-letna tekmovalka iz Valburge kar nekaj let gonilna sila discipline. Zdaj je vodilno vlogo v ženski ekipi prevzela Eva Urevc, med moškimi pa bi lahko to vlogo spet prevzel Miha Šimenc, ki je imel velike težave s poškodbo hrbta. In kako je videti prihodnost tega športa pri nas, ki je v preteklosti s Petro Majdič, Katjo Višnar, Vesno Fabjan in nenazadnje Anamarijo Lampič prinesel celo vrsto uspehov?

"Zadaj je kar nekaj tekmovalcev. Imam vpogled v mladinski del, katerega del sem nekaj časa bila ... Imeli so res zelo otežene pogoje za trening. Vendarle smo bili v sanaciji panoge. V teh finančnih težavah so morali tekmovalci sami vložiti veliko. Zelo malo so bili na pripravah, veliko več je bilo dnevnih treningov. Zdaj počasi tudi oni dobivajo tisto, kar si zaslužijo. Želim si, da bi jim uspelo, ampak pred njimi je še kar dolga in zahtevna pot. Odvisno je, koliko bodo sami motivirani in vztrajni. Kolikor poznam njihove značaje, bi moralo vsaj komu uspeti."

Vesna Fabjan je svojo športno kariero končala leta 2020. Zdaj je ona tista, ki skrbi za čim boljše pogoje tekmovalcev. Foto: Sportida

Glavni cilj letošnje sezone je zagotovo nordijsko svetovno prvenstvo v Planici. Naša sogovornica nekoliko v šali prizna, da so želje in cilji dva različna pojma. Zaveda se, da bodo na svetovnem prvenstvu glavno slovensko orožje skakalke, skakalci in nordijska kombinatorka, medtem ko bodo tekači na smučeh v ozadju.

"Cilj in želja je vsekakor medalja. Škoda, ker je šprint v klasični tehniki. Če Ane ne bo na štartu, to ni najmočnejša disciplina Eve (Urevc, op. p.). Na tekmovalce ne želimo pritiskati. Mislim, da je že prvenstvo doma dovolj velik pritisk in hkrati tudi motivacija. Upam, da bodo tekmovalci znali to izkoristiti in na ta način bi nam lahko uspelo doseči kakšen dober rezultat."