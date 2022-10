Kako jim bo šlo brez Anamarije Lampič? #video

Slovenske tekačice in tekači so trenutno na pripravah na ledeniku Dachstein.

Kot je zadnja leta že v navadi, bodo tekači na smučeh sezono v svetovnem pokalu začeli v Ruki na Finskem. Glavni cilj pa letos bo zagotovo nordijsko svetovno prvenstvo v domači Planici.

Če so bile zadnja leta vse oči uperjene v Anamarijo Lampič, ki se je z letošnjo sezono preselila med biatlonke, bo vodilno vlogo med ženskami prevzela Eva Urevc. Urevčeva je v svoji karieri dosegla že nekaj vidnih rezultatov. Lani se je v šprintu med posameznicami trikrat uvrstila med deseterico, dvakrat je nastopila tudi v finalu.

Eva Urevc bo od letos prvo ime reprezentance. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Eva Urevc: Ne bi rekla, da je to breme

Z letošnjo sezono je postalo jasno, da bo 26-letna Slovenka prva violina ženske slovenske reprezentance. In kako tekmovalka iz Zgornjih Gorij sprejema novo vlogo v reprezentanci?

"Ne bi rekla, da je to breme. Pred tem je imela vodilno vlogo Ana (Anamarija Lampič op. p.), kar je tudi razumljivo. Imela je boljše rezultate kot jaz. Če sem to zdaj jaz, se bom potrudila, da bom tudi jaz dosegala čim boljše rezultate. Zagotovo pa na to ne gledam kot breme," nam je zaupala Eva Urevc, ki je še pred tem dejala, da so trenutne priprave na ledeniku naporne, a tudi zelo uspešne.

Poleg Eve Urevc so v ekipi slovenske ženske reprezentance še Anita Klemenčič, Anja Mandeljc in Neža Žerjav.

Bilo je veliko težje, kot si je mislil

Pri moških bo še vedno najmočnejše orožje Miha Šimenc, ki z zadnjo sezono ne more biti preveč zadovoljen. Ob tem ne gre pozabiti, da se je Šimenc lani vračal po enoletni odsotnosti zaradi poškodbe, kar je tudi razlog, da rezultati niso bili na želeni ravni.

"Da, to je posledica poškodbe, ampak ne v smislu, da bi me kaj bolelo. Mislim bolj v smislu tega, da je vračanje v svetovni pokal veliko težje, kot sem si mislil. Predvsem psihološko je bilo zame kar naporno. Rezultatsko ni šlo in potem se začneš s tem obremenjevati. Ustvarjal sem si vedno večji pritisk in ni se izšlo tako, kot sem si želel. Vseeno sem imel nekaj tekem, na katere se lahko letos oprem," je uvodoma povedal Šimenc, ki je razkril svoja pričakovanja tudi za prihodnjo sezono.

Miha Šimenc: Že večkrat sem bil v polfinalu, letošnja želja pa je, da se prebijem v finale. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Gremo počasi in po vrsti"

Največ pričakuje v šprintu. Predvsem bi si za začetek rad uvrstil med najboljših trideset in zaveda se, da to vseeno ne bo lahko. "To je osnovni cilj. Že večkrat sem bil v polfinalu, letošnja želja pa je, da se prebijem v finale. Tam pa se lahko zgodi že marsikaj, ampak gremo počasi in po vrsti. Najprej moram v svetovnem pokalu začeti tako, kot je treba. Skandinavska turneja bo zame kar pomembna, ampak ne toliko rezultatsko kot psihološko," je svoje misli razkril 26-letni slovenski tekmovalec.

Družbo v reprezentanci mu delata Vili Črv in Miha Ličef.

Vlogo prvega trenerja je prevzel Norvežan Ola Vigen Hattestad. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Nov trener in novi vodja servisa

Velika novost v ekipi je tudi trener. Po premoru se je v ekipo vrnil Norvežan Ola Vigen Hattestad, ki ima veliko znanja. Če je bil pred leti pomočnik trenerja, je z letošnjo sezono prevzel mesto glavnega trenerja, Nejc Brodar pa je postal njegov pomočnik.

Vodja servisa je postal Matic Gracer, ki je pred tem delal na Kitajskem in ni imel možnosti sodelovanja z norveško ekipo. Njegove bogate izkušnje bodo zelo dobro prišle v slovenski ekipi. Treba je poudariti, da zelo dobro pozna sneg v Planici, kjer bo letos na sporedu svetovno prvenstvo.