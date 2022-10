Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Uroš Ponikvar je postal predsednik komiteja za tek na smučeh pri Mednarodni smučarski zvezi (FIS). Na najpomembnejšem položaju v svetu teka na smučeh je nasledil Norvežana Vegarda Ulvanga, pred tem je opravljal vlogo predsednika podkomiteja za pravila in kontrolo pri FIS.

"Imenovanje na vodilno mesto v športu, v katerem delujem skoraj vse življenje, mi pomeni priznanje za dosedanje delo. Dejstvo, da sem na tem mestu nasledil prijatelja in legendo našega športa, pa v mojih očeh imenovanju daje posebno veljavo. Sodelovanje v razpravah in odločitvah v mednarodni športni organizaciji, omogoča neposreden vpogled v usmeritve, pomembne za razvoj športa doma. Veliko teh odločitev na prvi pogled ni pomembnih, vendar je vse skupaj del procesa, ki pripelje do stvari, ki jih vsi prepoznajo. Recimo dogodkov, kot je svetovni pokal ali svetovno prvenstvo pri nas. Verjamem, da sem pri tem odigral pomembno vlogo," je o svoji novi vlogi za SZS dejal Ponikvar.

Obetajo se spremembe v sprintu štafet, kjer bodo kvalifikacije poslej izvedene kot ločen posamični tek vsakega člana štafete, v finalni del pa se bo uvrstilo 15 štafet namesto 10. Prvi del odločitve je ugodnejši za prave sprinterje, drugi del pa bo naredil tekmovanje zanimivejše za več narodov, dodaja Ponikvar.