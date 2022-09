Legendarni olimpijec se pri 46 letih vrača, a je zamenjal šport

Prijatelj in tekmec našega Čopa. Foto: Guliver Image Olaf Tufte se je pridružil profesionalni ekipi Kaffebryggeriet ter bo tekmoval v seriji tekaških klasik, s poudarkom na tekaških tekmovanjih na dolge proge v prihajajoči zimski sezoni. Sloviti veslač, ki je dobro znan tudi slovenskim ljubiteljem veslanja kot tekmec in prijatelj Iztoka Čopa, se je po 30 letih na najvišji ravni po olimpijskih igrah v Tokiu lani tekmovalno upokojil. A prav dolgo ni zdržal brez tekmovanj.

Tufte je v enojcu osvojil zlato olimpijsko medaljo v Atenah (2004) in Pekingu (2008), v dvojcu pa srebro v Sydneyju (2000) in bron v Riu de Janeiru (2016). Je tudi dvakratni svetovni prvak.

Leta 2000 je bil na olimpijskih igrah na stopničkah ob boku Iztoku Čopu in Luki Špiku. Foto: Reuters

"Mislim, da je pred mano še veliko let, navsezadnje sem mlad"

"Mislim, da je pred mano še veliko let, navsezadnje sem mlad. Smučarski tek, še najraje smučarski tek na dolge proge, me je že od nekdaj zelo privlačil," je dejal na novinarski konferenci. "Star sem le 46 let in to je najboljša starost za tek na dolge proge."

"Mislim, da bo zabavno, ne le smučanje, prepričan sem, da lahko tudi kaj prinesem ekipi," je dejal Tufte, ki želi pustiti pečat v teku in prispevati tudi k razvoju mladih norveških tekaških talentov v ekipi. Njegov prvi cilj je nastop na sloviti tekaški preizkušnji Vasaloppet. Gre za vsakoletno tekmovanje na dolge proge, ki poteka prvo nedeljo v marcu. Devetdeset kilometrov dolga proga se začne v vasi Berga, južno od Sälena, in konča v mestu Mora. Gre za najstarejšo in najbolj množično tekmovanje v smučarskem teku na svetu.

"Zame je bolj zanimivo trenirati nekaj kot trenirati zgolj za to, da bi se ponašal pred ženo. Vseeno je zadovoljna z mano. Zanimivo bo," je še dejal. Tufte je že večkrat nastopil na tem teku, tudi ko je veslal. Leta 2007 je bil 43.