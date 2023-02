Prvo zlato Norvežanom, Slovenci za uvod 12.

Tekma mešanih štafet na 4 x 6 kilometrov je odprla biatlonsko svetovno prvenstvo v Oberhofu. Na njej so se zlata veselili Norvežani, srebro je pripadlo Italijanom, ki so zaostali 11,6 sekunde, bron pa Francozom (+55,9). Slovenci Lena Repinc, Polona Klemenčič, Miha Dovžan in Rok Tršan so bili 12. s 3:09,6 minute zaostanka.

Norvežani Ingrid Landmark Tandrevold, Marte Olsbu Roeiseland, Sturla Holm Laegreid in Johannes Thingens Bö so prvi junaki prvenstva v Oberhofu. Norveška zasedba je bila že pred tekmo v vlogi favoritov, to pa je tudi upravičila.

Na zadnjo predajo so prišle praktično skupaj Norveška, Italija, za katero so tekmovali Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Didier Bionaz in Tommaso Giacomel, ter Francija, ki so jo zastopali Julia Simon, Anais Chevalier-Bouchet, Emilien Jacquelin in Quentin Fillon Maillet.

Bö je kmalu za nekaj sekund pobegnil najbližjima zasledovalcema, a je prvo streljanje poskrbelo za zanimivo končnico tekme. Bö in Fillon Maillet sta namreč zgrešila po tri strele in čeprav sta jih tudi popravila, je Giacomel izkoristil njuno zamudo na strelišču in prevzel vodstvo.

Drugo mesto je pripadlo Italijanom. Foto: Reuters

Bö je nato v teku hitro izničil šest sekund zaostanka za Italijanom, Francoz pa je že zaostal za skoraj pol minute. Na zadnjem streljanju sta vodilna oba zgrešila po eno tarčo, a napako takoj popravila.

Norvežan je nato do cilja upravičil vlogo favorita in hitro strl odpor Italijana, medtem ko so Francozi zdržali tretje mesto, čeprav je Fillon Mailllet zgrešil prihod v cilj in se moral vrniti na pravi del proge. Pred četrtovurščeno Avstrijo je zdržal dobre tri sekunde prednosti.

Norvežani še četrtič zapored

Norvežani so še četrtič zapovrstjo dobili preizkušnjo mešanih štafet na svetovnih prvenstvih, za Böja pa je bil to skupaj 13. naslov svetovnega prvaka. Prav norveški as, tudi dobitnik petih zlatih olimpijskih odličij, ki je v svetovnem pokalu dobil 11 od 14 posamičnih preizkušenj, bi lahko na tem SP spisal zgodovino in kot prvi osvojil kolajne v vseh sedmih preizkušnjah.

Slovenska ekipa je nastopila nekoliko oslabljena, saj v ekipi zaradi bolezni ni bilo Jakova Faka in Anamarije Lampič. Začela je tako Repinc in predala kot deseta brez zgrešene tarče, Klemenčič je nato izgubila eno mesto ob dveh popravah, Dovžan je moral štirikrat popravljati in je zdrsnil na 12. mesto med 26 ekipami, to pa je na koncu z zgolj eno popravo zadržal Tršan.

Lena Repinc je predala kot deseta brez zgrešene tarče. Foto: Guliverimage

"Dvanajsto mesto je enako, kot je naša startna številka. Nekako pričakovano in solidno. Imeli smo še nekaj preveč napak na strelišču, Dovžan je trikrat popravljal stoje. To ni najboljše, tudi Polona je zgrešila dvakrat leže, kar bi lahko bilo bolje. Vseeno dober začetek za nas in videli bomo, kaj bodo prinesle naslednje tekme," je dejal trener Ricco Gross za Smučarsko zvezo Slovenije.

Na strelišču je bila najnatančnejša od Slovencev Repinc. "Z današnjo tekmo sem zelo zadovoljna. Vedela sem, da znam ustreliti in to mi je tudi uspelo. Tudi tekaško sem se počutila precej močno, kar mi je manjkalo zadnje tedne in sem vesela, da sem nazaj v formi. Mislila sem, da bo prvi vzpon, ki je najdaljši, najtežji, a je bila to moja močna točka," je povedala.

Dodala je, da je proga zahtevna. "Nekaj ovinkov je nevarnih. Tako je bilo s starta nekaj panike, kar me je najbolj skrbelo. Osebno ne maram preveč kontakta na progi, a se je vse dobro izteklo in za menoj je tekma, na kateri sem ponosna na svoj nastop."

Dovžan je bil zadovoljen, da se je izognil kazenskim krogom. "Danes prva štafeta po novem letu brez kazenskega kroga zame. Na koncu sem se res trudil zadeti tisti zadnji strel. Bilo je zelo težko, saj so se mi zatresle noge, ampak končno malce sreče tudi na moji strani. Tekaško sem se zelo dobro počutil," je povedal.

Tekmovanja na SP se bodo nadaljevala v petek s sprintersko preizkušnjo deklet, v soboto pa bo moški sprint.

Mešana štafeta (4 x 6 km):

1. Norveška 1:04:41,9 (1+9)

(Ingrid Landmark Tandrevold, Marte Olsbu Roeiseland, Sturla Holm

Laegreid in Johannes Thingens Bö)

2. Italija + 11,6 (0+6)

(Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Didier Bionaz in Tommaso Giacomel)

3. Francija 55,9 (0+9)

(Julia Simon, Anais Chevalier-Bouchet, Emilien Jacquelin in Quentin

Fillon Maillet)

4. Avstrija 59,2 (0+3)

5. Češka 1:09,4 (0+7)

...

12. Slovenija 3:09,6 (0+7)

(Lena Repinc, Polona Klemenčič, Miha Dovžan in Rok Tršan)

