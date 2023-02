Polona Klemenčič po uspehu kariere: Ko sem videla, da je zadnja tarča padla, sem si rekla: Yes! To te seveda povzdigne ko narediš ničlo, ko tečeš z najboljšimi … Res super.”

"Pred vsako tekmo si rečem, da hočem doseči najboljši rezultat v karieri, tudi pred svetovnim prvenstvom je bilo tako. Sem pa seveda presrečna, da mi je to tudi zares uspelo," se je v cilju velikanskega biatlonskega stadiona v Oberhofu veselila Polona Klemenčič, slovenska junakinja ženske sprinterske tekme svetovnega prvenstva. Z osmim mestom je prišla do uspeha kariere in si pripravila tudi odlično izhodišče za nedeljsko zasledovalno tekmo.

Polona Klemenčič je danes streljala popolno, pokrila je vseh deset tarč, odlično pa ji je šlo tudi na progi, eni od najzahtevnejših v biatlonskem koledarju, navdušila je z osmim mestom. To je bila sicer šele njena druga tekma po dolgem premoru zaradi bolezni. Zaradi te ni tekmovala vse od januarskega svetovnega pokala na domači Pokljuki.

Malce nesamozavestna v teku, a je šla na vse ali nič

"Mogoče na začetku nisem bila prav gotova v teku. Zaradi zdravstvenih težav nisem zares verjela, da sem lahko tako hitra. Čeprav so mi trenerji govorili, da nisem izgubila veliko hitrosti, sem bila nekoliko manj samozavestna. Vsaj glede teka," nam je razlagala v ciljni areni. A šla je na vse ali nič, je še dodala: "Startala sem precej hitro, rekla sem si, da začnem močno, pa bom videla, kaj se bo zgodilo na prvem streljanju. Ko sem zadela ničlo, pa me je to poneslo, potrudila sem se na vso moč v zadnjem krogu, ko so me spodbujali serviserji, trenerji. Zame je bila to res super tekma!"

Ko je videla, da je zadnja tarča padla ...

Tudi po dobrih strelskih postankih je še dvomila o tem, ali bo v hudem tempu zdržala do konca tekme. Pa je. "Očitno sem izbrala pravo hitrost. To se je pokazalo tudi na strelišču, lahko sem se umirila, naredila tako, kot znam, in rezultat je tu." Streljala je nekoliko počasneje, premišljeno, zanesljivo. "Letos se mi je že dvakrat zgodilo, da sem poslušala tekmovalko zraven sebe in zato grešila, tokrat sem si rekla, da je boljše, da malo počakam, streljam v svojem ritmu in naredim ničlo. Ko sem videla, da je zadnja tarča padla, sem si rekla: Yes! Seveda te povzdigne, ko narediš ničlo, ko tečeš z najboljšimi … Res super."

"Ko pa sem zadela ničlo, pa me je to poneslo, na vso moč sem se potrudila v zadnjem krogu, ko so me spodbujali serviserji, trenerji. Zame je bila to res super tekma!" Foto: Grega Valančič/Sportida

Na strelišču ne sme gledati tekmic

V nedeljo bo na zasledovalni tekmi napadala z osmega mesta, od stopničk jo je danes ločilo le dobre pol minute. "To je odlično izhodišče za zasledovanje, poskušala se bom zbrati, opraviti po najboljših močeh, šla bom s preostalimi tekmovalkami in bomo videli, kaj se bo zgodilo," pravi o naslednjem izzivu. Pa ji format zasledovalnih tekem z neposrednimi dvoboji ustreza? "Mislim, da mi, le osredotočiti se moram sama nase in ne gledati, kaj tekmice počnejo na strelišču," pravi.

Lampičeva začela odlično, nato pa ...

Odlično je tekmo začela tudi prva zvezdnica slovenske reprezentance Anamarija Lampič, na prvem strelskem postanku pobelila vseh pet tarč, zalomilo pa se ji je na drugem, stoje. Po tem je morala štirikrat v kazenski krog, za zmagovalko je nato zaostala več kot dve minuti, a si je vendarle priborila mesto na nedeljski zasledovalni tekmi.

Led na svetovnem biatlonskem prvenstvu je torej nekdanja odlična smučarska tekačica prebila. "Da, led je prebit in mislim, da je bil prebit precej uspešno. Najbolj me veseli, da sem dala 'ničlo' leže, kar me je najbolj skrbelo zaradi vetra, ki se je vrtinčil levo-desno. Zadovoljna sem s to ničlo, stoje pa … Štiri mimo. Dobro, to je to, česar sem trenutno sposobna," je razlagala Gorenjka, ki se je v svetovnem pokalu na sprinterskih tekmah že dvakrat prebila do petega mesta in s tem nekoliko dvignila apetite slovenskih navijačev.

Anamariji Lampič je bolezen pobrala nekaj moči, a ji je boljši dosežek onemogočilo predvsem slabše streljanje stoje. Foto: Grega Valančič/Sportida

Bolezen ji je pobrala nekaj moči

A tik pred prvenstvom je zbolela, to se je danes poznalo tudi pri njenem teku. "Tekaško je bilo danes težko, to je bila moja prva tekma po bolezni. Sem, kjer sem. Bolezen mi je zagotovo nekaj vzela, čutim, da to ni tisto. To ni raven, na kateri sem bila pred boleznijo, je pa to zdaj moj maksimum. Gremo naprej," je skomignila z rameni, nasmejana kot vselej. Vsaka tekma v tej zimi je zanjo priložnost za učenje nabiranje izkušenj, bremena rezultatskih ciljev pa si še ne nalaga.

"Potrebujem take tekme, potrebujem streljanje"

Bila pa je dovolj hitra, da si je priborila novo priložnost na nedeljskem zasledovanju. To bo zanjo sploh prvo v karieri biatlonke. A zasledovalna tekma ima štiri streljanja, za tekmovalko, ki je šele septembra prvič streljala stoje, bo to zagotovo velik izziv. "Prav nič nervozna nisem, komaj čakam ta izziv! Že v Anterselvi sem ga komaj čakala, pa mi je to preprečila bolezen. No, zdaj se lahko zasledovalne tekme le veselim. Zagotovo bom dala vse od sebe, da bom nastopila čim boljše in da mogoče kakšno mesto pridobim, predvsem pa je moja naloga ta, da začnem svojo formo spet dvigati na raven pred boleznijo. Potrebujem take tekme, potrebujem streljanje," pravi.

Današnji nastop je ni niti malo potrl, nasprotno, iz srca se je veselila uspeha reprezentančne kolegice. "Sem pa toliko bolj vesela zaradi Polone. Res sem verjela vanjo, že pred začetkom sezone sem rekla, da je, če zadene nič-nič, lahko med deseterico. In ni boljšega kot to, da ji je to uspelo prav na svetovnem prvenstvu."

"To ni raven, na kateri sem bila pred boleznijo, je pa to zdaj moj maksimum. Gremo naprej." Foto: Grega Valančič/Sportida

"Ko ti že leže spodleti, potem je vsa tekma težka"

Prva tekma na prvenstvu se je ponesrečila Živi Klemenčič, že po prvem strelskem postanku je morala trikrat v kazenski krog. "Da, res je šlo marsikaj narobe, podobno kot na olimpijskih igrah lani. Je pa to najtežje, ko ti že leže spodleti, potem je vsa tekma težka," je priznala po tekmi, na kateri je zasedla 88. mesto, enkrat je bila nenatančna še na drugem strelskem postanku. "Preprosto ne vem, kaj je šlo narobe. Mogoče sem se malo zmedla. Moram še govoriti s trenerjem, ali sem narobe naredila korekcijo, ali sem samo grdo prožila, ne vem," se je še spraševala, upa pa, da prvenstva zanjo še ni konec: "Upam, da dobim naslednji teden še kakšno priložnost poleg štafete, ampak so tudi preostala dekleta zelo dobro tekmovala. Bomo videli."

Fotogalerija (foto: Grega Valančič/Sportida):

"Odličen rezultat! Zanjo, za ekipo, odličen za vse."

Glavni trener slovenske reprezentance Ricco Gross je bil danes zadovoljen. Presenečen pa ne. "Polona se je dobro borila, trdo. Njena predstava na strelišču pa je bila enaka, kot jih kaže na treningih. Na teh je pogosto stoodstotna, tokrat je to odlično prenesla na tekmo. Tekla je dobro. Ta rezultat je odličen zanjo, odličen za ekipo, odličen za vse."

Starejša od sestričen Klemenčič zaradi bolezni zagotovo ni imela idealne priprave na prvenstvo, je še potrdil sloviti Nemec, a to ne nazadnje velja tudi za Anamarijo Lampič, je še poudaril. Glavni izziv pri tej pa je vendarle streljanje stoje. Tega preprosto ni mogoče usvojiti hitro. "Zanjo je težko, težko se je naučiti, ampak se je dobro borila. Prvo streljanje je opravila odlično, ničla leže je osnova. Je pa to učni proces, ne moremo pričakovati, da bo postala svetovna prvakinja že prvo leto v biatlonu. Moramo biti tudi malce previdni, dvakrat je že bila peta, danes pa se je borila za mesto na zasledovanju in to ji je uspelo," je povedal o nastopu Lampičeve, ki bo v nedeljo dobila novo priložnost za učenje. "Med treningi je že pokazala veliko pozitivnih stvari in veselimo se te tekme," pravi Gross.

Jutri se bodo na sprintu za odličja spopadli še moški, v nedeljo bosta v Oberhofu še obe zasledovalni tekmi.

