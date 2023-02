Vikingi še nadgradili Pokljuko: Popolna dirka, popoln rezultat!

Na moški sprinterski tekmi svetovnega prvenstva v Oberhofu so v soboto povsem zavladali Norvežani, na prvih treh mestih so tekmo končali isti biatlonci, kot pred dobrim mesecem dni na svetovnem pokalu na Pokljuki, Johannes Thingnes Boe, Tarjei Boe in Sturla Holm Laegreid. A tokrat sta uspeh vikingov dopolnila še četrto uvrščeni Johannes Dale in šesti Vetle Sjastaad Christiansen. "Ja, to je norveško leto," se je smejalo bronastemu Laegreidu.

Izjemna norveška biatlonska vrsta je na svetovnem prvenstvu v Oberhofu še nadgradila "hat-trick" z letošnje Pokljuke. Johannes Thingnes Boe je zmagal še na peti sprinterski tekmi v tej zimi, v tej disciplini je popolnima nepremagljiv. Srebro je osvojil njegov starejši brat Tarjei, bron pa Strula Holm Laegreid, ki trdi, da sprint ni njegova močnejša disciplina. V najboljši šesterici sta danes končala še Johannes Dale in Vetle Sjastaad Christiansen, na peto mesto pa se je "vrinil" Ukrajinec Dmitro Pidručni in tako poskrbel za vsaj pridih raznolikosti.

Na strelišču je bilo "prav zanimivo"

"Vesel sem, da nam je danes sploh uspelo tekmovati. Prav zanimivo je bilo priti na stadion v tej megli, ko si komaj videl tarče," je o sobotnih razmerah v Oberhofu povedal najboljši biatlonec sezone Johannes Thingnes Boe. Na prvem strelskem postanku je poslal en strel mimo tarče, nato se je zbral in potrdil svojo premoč. "V drugem krogu sem čutil pritisk, po prvem streljanju sem zaostal, ampak se je dobro izšlo. Imel sem tudi nekaj sreče, pri dveh strelih sem na uho ocenil, da sta šla na rob, a tokrat sta se tarči pobelili, naslednjič bosta morda ostali nedotaknjeni," je še priznal.

Popolna dirka popoln rezultat

Še najbolj se mu je danes približal starejši brat Tarjei, s popolnim streljanjem na slabih 15 sekund. "Občutek po osvojeni medalji je neverjeten, saj moja sezona ni bila najboljša. Vesel sem, da sem se lahko boril s tema dvema asoma ob meni. Nikamor še ne grem. Mislim, da je bila to moja najboljša dirka v sezoni, sploh glede na razmere. Zame je bila popolna dirka, pa tudi rezultat je za nas popoln. Bilo je težko, Johannes je v tej sezoni nepremagljiv, sploh če strelja tako kot je danes. Uspel sem mu slediti, čutil pa sem, da ga ne morem premagati. Srebrna medalja je zame kot zmaga," se je veselil srebrni Tarjei.

Kdo sploh lahko ustavi Johannesa Thingnesa Boeja? Foto: Grega Valančič/Sportida

"Ni zlato, a je občutek tak, kot bi bilo"

Še veliko bolj je bil brona vesel Sturla Holm Laegreid. "To je sploh moja prva medalja v sprintih na svetovnih prvenstvih. Ni zlato, a je občutek tak, kot bi bilo. Res nisem sprinter, čeprav moji letošnji rezultati tega morda ne kažejo. Zelo čustveno je zame, neverjetno, da sem tu z bronasto medaljo. Imel sem popoln start, vse je potekalo odlično, a sem na streljanju naredil eno napako, v zadnjem krogu pa so mi povedali, da izgubljam čas proti Johannesu. To je bilo precej temačno sporočilo, razmišljal sem, da sem slab, a sem se boril do konca in medalja je tu."

Laegreid se je spomnil tudi skoraj identičnega dosežka s Pokljuke. "Ja, res je, na splošno izgleda, da je to norveško leto. Danes smo celo štirje Norvežani med štirimi najboljšimi in to je nekaj neverjetnega. Res dober občutek." A je imel 25-letnik pred sezono še višje cilje, priznava: "Razmišljal sem o vodstvu v svetovnem pokalu, ampak to se je ob takem Johannesu izkazalo za nemogoče. Zato sem se osredotočil na svetovno prvenstvo, vedel sem, da lahko tukaj nekaj dosežem in nekako mi je uspelo. Res, to ni bila moa najboljša dirka, sem pa z medaljo vseeno zelo zadovoljen."

Pa je Johannes sploh premagljiv? "Na smučeh je izjemno hiter, tam ga ne moremo premagati. Dobiti ga moramo na strelišču, ampak danes je bil tudi tam predober. Z enim zgrešenim strelom me je premagal za 20 sekund, zgrešiti bi moral večkrat. Če se mu ponesreči streljanje, bo to priložnost tudi zame. Najprej pa upam, da bo tekmovanje pošteno, premagati ga hočem v enakovrednih razmerah."

