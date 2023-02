"Če bi danes dirkal še Jakov, bi bila pa sploh bomba. Potem pa bi lahko začeli Nemci počasi navijati kar za nas," se je danes po zasledovalni tekmi na biatlonskem svetovnem prvenstvu v Oberhofu šalil najboljši slovenski tekmovalec Toni Vidmar. Ta je startal s 43. mesta in se prebil na 26. Slovenski ekipni uspeh sta zaokrožila še Lovro Planko in Alex Cisar na 29. in 30. mestu, Cisar je napredoval z izhodiščnega 54.

Mladi rod slovenskih biatloncev je danes v meglenem Oberhofu pokazal mišice. Toni Vidmar in Alex Cisar sta močno izboljšala dosežka s sobotnega sprinta, oba sta bila na strelišču nenatančna po enkrat, le Lovro Planko je moral v kazenski krog dvakrat, a je tudi on s 33. mesta napredoval na 29. Ekipni dosežek je močno osrečil tudi po navadi in vsaj v javnosti precej resnobnega glavnega trenerja Ricca Grossa.

Mladi so ga razveselili, pa tudi na Faka še računa

"Da, zelo zadovoljen sem z današnjo tekmo, trije naši mladi tekmovalci med najboljšo trideseterico na svetu, to je za nas popolno," se je smejalo slavnemu Nemcu, ki ga tako dobro razpoloženega vidimo le redko. "Če pogledate samo rezultate zasledovalne tekme brez zaostankov s sprinta, pa lahko vidite, da je bil Toni danes 14., Alex 19. … To je fantastično," je še ponosno razlagal, vesel, da se nadarjena generacija, zaradi katere je sploh sprejel izziv vodenja slovenske biatlonske reprezentance, tako odlično razvija.

Žal je danes manjkal kapetan Jakov Fak, ki je zaradi izgube moči po preboleli gripi na sobotnem sprintu za tri mesta zgrešil uvrstitev na današnjo zasledovalno tekmo. "Škoda je za Jako, ki je bil v precej dobri formi. Če bi dirkal še on, bi imeli še en top dosežek več," je obžaloval Gross, a pojasnil še, da prvenstva za Jakova Faka še ni konec: "Z njim moramo v tem trenutku ravnati previdno, na tem prvenstvu ga bomo zagotovo še potrebovali."

Vidmar je užival: Adrenalin, dirka na polno ...

Toni Vidmar je danes pridobil 17 mest, da ima raje tekme z neposrednim spopadom s tekmeci, nam je pojasnjeval že včeraj. "Predvsem je treba uživati v tekmovanjih in danes je bilo to mogoče. Dobro je bilo, drugi tekmovalci, dirka se je začela razvijati že v prvem krogu, na polno, borba za položaje. To mi da samo adrenalin. Na strelišču sem bil poponoma osredotočen nase, stroga disciplina brez popuščanja. In na koncu se je izšlo zelo lepo," je bil zadovoljen 22-letnik iz Ljubljane.

Toni Vidmar: Tak rezultat je potrditev, da delam prav, da grem v pravo smer in da je treba samo vztrajati. Foto: Grega Valančič/Sportida

"V smučini pa … Že včeraj sem čutil, da lahko dam vse od sebe. Rezultat je bil, kakršen je bil, v sebi pa sem bil zelo pomirjen, saj sem vedel, da se 'mašina' vrti in da lahko pokažem vse, kar znam. Danes so bile očitno prave tudi smuči, prav tako jaz, in rezultat je tukaj," je še pojasnil in prikimal ugotovitvi, da takšne tekme najbrž odlično vplivajo tudi na samozavest tekmovalca. "Jaz sem bil že prej kar samozavesten, če sem čisto iskren. Ampak da, tak rezultat je lušten, še dodatno te sprosti. Treba pa je paziti, da nisi preveč sproščen, da te ne ponese. Meni daje tak rezultat potrditev, da delam prav, da grem v pravo smer in da je treba samo vztrajati pri tem."

Tudi težke dirke so koristne

In česa si še želi v nadaljevanju prvenstva? "Želim si čim več takšnih tekem, kot je bila današnja, a tudi včerajšnja, resnici na ljubo. Tista je bila težka, rezultat ni bil takšen, kot sem ga pričakoval, ampak je bil tak dan vseeno potreben, da sem dojel, kaj je še treba narediti, da pridem do takšnega dneva, kot je bil današnji, Vse je treba sprejemati, vzpone in padce, in rasti naprej," odgovarja.

Lovro Planko se je veselil uspeha kariere. Foto: Grega Valančič/Sportida

Planko do uspeha kariere

Enaindvajsetletni Kamničan Lovro Planko je imel danes najboljše izhodišče med slovensko trojico, startal je s 33. mesta in se kljub dvema zgrešenima streloma prebil na 29. mesto. "Alex in Toni sta res močno napredovala, odličen uspeh vseh treh mladih! Jaz sem na prvem streljanju sicer izgubil veliko sekund, še en strel sem zgrešil, po tistem sem si rekel, da grem na vso moč. To se je tudi obrestovalo. Naredil sem tri zelo dobre, hitre strelske postanke in na koncu prilezel med prvo trideseterico, kar je tudi moj najboljši uspeh doslej," se je smejalo mladeniču.

Pričakoval je Cisarjev napad

V zadnjem krogu je tekel z reprezentančnim kolegom Cisarjem. Sta si pomagala? "Mogoče bo Alex malo jezen, ampak on se je kar postavil za menoj. Res pa je, da sem jaz bolj suh in kakšnega hudega zavetrja ni imel," je razlagal nasmejani Planko in dodal: "Iskreno sem mislil, da me bo na koncu prehitel, ker je bolj eksploziven, ampak mi je uspelo zbrati še tistih nekaj atomov moči in sem ga 'odsprintal'."

Med mladimi slovenskimi asi, ki so tesno povezani še iz mladinske konkurence, ko so na mladinskem svetovnem prvenstvu v Oserblieju na Slovaškem leta 2019 tudi osvajali kolajne, obstaja nekaj zdrave tekmovalnosti, še priznava nekdanji varovanec trenerja Janeza Mariča. "Seveda! Ves čas me je skrbelo, ali bo Alex padel mimo, pričakoval sem, da bo, ampak mi je v cilju rekel, da je bil zadnji krog zelo močan. Veseli me, da lahko takole skupaj tečeva. Malo se je poznalo, da sem odtekel 150 metrov več od njega, ampak sem v zadnjem krogu tekel ves čas pred njim. Je pa to seveda tekma in vsak dela zase. Vseeno pa je lepo teči s svojim ekipnim kolegom."

Pričakoval je napad Alexa Cisarja, a mu je uspelo zadržati položaj. Foto: Grega Valančič/Sportida

Samozavest raste

Takšni rezultati so imenitna popotnica za nadaljevanje biatlonskih karier, se še strinja nosilec bronaste kolajne z letošnjega evropskega prvenstva. "Da, take tekme so nekakšen znak, da delaš dobro, da delaš pravilno. Sploh strelsko je zame to zelo pomembno, ker sem se v začetku sezone na teh strelskih postankih kar bojeval sam s seboj. Zdaj pa že nekaj tekem streljam zelo dobro, danes spet 90-odstotno, zelo vesel sem tega. Zelo pomembna je samozavest. Ko ti ena tekma uspe, te kar potegne. Zagotovo se več ukvarjam s tem, kot sem se v začetku, tudi več premisleka je pri tem delu, vesel sem izboljšanja."

Cisar obžaluje "otroško napako"

Alex Cisar je danes naredil največji skok, s 54. mesta se je prebil na končno 30. "Lahko bi rekel, da je bila danes kar dobra tekma, ne morem spregledati dejstva, da sem zgrešil ravno tisti 20. biatlonski strel. To so otroške napake, ki se nam ne smejo dogajati, ampak se je kljub temu zgodilo. Prisoten je bil tudi manjši pritisk, ker sem se zavedal, da lahko z ničlo pridem precej visoko, dosegljiva je bila tudi dvajseterica, ampak to je biatlon, ravno streljanje dela ta šport tako zanimiv. Zato lahko tekmo na splošno ocenim kot pozitivno."

Mislil je, da je slabši

Med pogovorom z novinarji v ciljni areni se je šele zavedel, da je tekmo končal na 30. mestu. "Mislim, da sem bil 31. Aja, pa res, še mesto boljše. Da, super, potem pa smo trije Slovenci med trideseterico! Tega po mojem že zelo dolgo nismo videli, deset odstotkov trideseterice je slovenske. Sploh pa sem ponosen na to, da smo ravno mi mladi prišli v to trideseterico, to pomeni, da delamo dobro, da delamo pravilne korake in lahko na nas v prihodnje računate tudi v dvajseterici ali celo višje," je bil končno nekoliko bolj zadovoljen 22-letnik iz Britofa pri Kranju, ki je po tekmah do sebe pogosto neizprosen.

Alex Cisar: Da trener takega kova, kot je Ricco Gross, zaupa mladim tekmovalcem ... Mislim, da smo to dobro izkoristili in upravičili njegovo zaupanje. Morda na naslednjih tekmah posežemo še višje. Foto: Grega Valančič/Sportida

Spet vzplamtela iskra

Danes smo ga spet videli bolj sproščenega, bolj optimističnega. Takšnega, kot je bil tistega leta 2019, ko se je kot dvakratni mladinski svetovni prvak veselil izzivov v članski konkurenci. Odtlej je preživel resno krizo in skoraj opustil biatlon. Danes spet z iskro v očeh zre v prihodnost, ki bi lahko bila pod vodstvom trenerja Grossa še kako svetla. "Najpomembnejše je, da nam trener zaupa in nam daje priložnost tekmovati na najpomembnejših tekmah, kot je svetovno prvenstvo. Na teh pridobivamo dragocene izkušnje, iz katerih lahko črpamo naprej, ne nazadnje pa nam daje to tudi veliko motivacijo. Da trener takega kova, kot je Ricco Gross, zaupa mladim tekmovalcem ... Mislim, da smo to dobro izkoristili in upravičili njegovo zaupanje. Morda na naslednjih tekmah posežemo še višje."

Skrivnostni Ricco Gross

Ni pa nam uspelo izvrtati podatka, kdo bo v torek nastopil na naslednji preizkušnji svetovnega prvenstva, 20-kilometrski posamični tekmi. "Kar zadeva nastope na tekmah, pa je Ricco zelo skrivnosten. To, kdo bo kje nastopil, izvemo šele tik pred zdajci," nam je pojasnil Cisar. "Mislim, da je to zato, da se ne obremenjujemo s tem, ali bomo startali ali ne, in ostanemo v nekem svojem ritmu. Zdaj sledi klasika, počitek, regeneracija, trening, nato pa bomo izvedeli, kdo bo startal v torek," je še dodal.

Grossa smo vseeno vprašali, ali nam je že pripravljen razkriti slovensko četverico za posamično tekmo. "O, ne, ne. Jutri je prost dan, jutri skoraj ne bo treninga, danes je bilo vse precej dobro, na strelišču z enim in dvema zgrešenima streloma, to je kar OK," nam je odgovoril. In kakšen je sploh njegov proces izbora tekmovalcev za določene tekme? "Najprej se želim pogovoriti s tekmovalcem, po tem koncu tedna bo kar nekaj pogovorov. Nato se moramo usesti z vsemi trenerji ter poskušati najti najboljšo možnost. Ne za nas, ampak za ekipo. In tako izbrati štiri tekmovalce za posamično tekmo," pravi.

Preberite še: