Ko sta se srečali v cilju, sta se le spogledali: Si ti sploh kaj videla? Ne! Tudi jaz ne.

Danes je biatlonkam na zasledovalni tekmi svetovnega prvenstva v Oberhofu na strelišču preglavice povzročala tradicionalna megla, ta je prihajala v valovih, zato so jo nekatere tekmovalke odnesle nekoliko bolj srečno, druge manj. Naši predstavnici na tekmi, Polona Klemenčič in Anamarija Lampič, nista imeli pretirane sreče. Prva je s štirimi kazenskimi krogi pokvarila izhodiščno osmo mesto in tekmo končala na 22., druga je z 58. napredovala na 51. In to kljub kar sedmim zgrešenim strelom.

Ko sta se slovenski reprezentantki Polona Klemenčič in Anamarija Lampič po današnji desetkilometrski zasledovalni preizkušnji srečali v cilju, sta se le spogledali in spraševali: "Si ti sploh kaj videla? Ne! Tudi jaz ne." Tako je ob svojem značilnem smehu razlagala Lampičeva. Sploh prvič v kratki biatlonski karieri je nastopila na zasledovanju in na štirih strelskih postankih, dveh stoje, ni doživela katastrofe.

"Ne, res ni bila katastrofa, daleč od tega. Tudi na prvem streljanju sem dva strela poslala le malce visoko, nisem veliko zgrešila. Preveč sem izdihovala in sem morala korekcijo opraviti minimalno dva klika dol. Potem pa je bila ničla. Stoje ni bila katastrofa, lahko bi bilo veliko slabše. Lahko pa seveda tudi boljše. Imam torej nekako mešane občutke, na splošno pa je ocena pozitivna," je povzela dogajanje v meglenem Oberhofu.

"Mislim, da je bilo v primerjavi s sprintom bolje"

"Moj glavni cilj je bil, da me Denise (Herrmann – Wick, op. p.) in preostale najboljše tekmovalke ne ujamejo za krog, in to sem izpolnila. Tekaško se mi zdi, da sem se boljše počutila kot na sprintu, strelsko pa je bilo danes izjemno težko zaradi te megle. Sploh prvič sem streljala v takšni megli. Morda takole na daleč niti ni videti tako hudo, ko pa pogledaš skozi diopter, pa se ne vidi nič. Imela sem strašne težave na prvem postanku, mimo bi lahko šel še kak strel več, pa sta šla k sreči samo dva. Druge ničle sem bila zato toliko bolj vesela, stoje pa … Mislim, da je bilo v primerjavi s sprintom bolje. Res sem grizla, mislim, da gre v pravo smer," se je še razgovorila 27-letna Gorenjka.

Megla naredila selekcijo

Lampičeva je danes startala iz ozadja, medtem ko je imela Polona Klemenčič odlično izhodišče, tekmo je začela z osmega mesta, ki si ga je priborila na petkovem sprintu. Danes je s štirimi zgrešenimi streli nazadovala na 22. mesto, kar je ni niti malo potrlo, podobno kot še marsikatera od tekmovalk – tudi vodilna Nemka Denise Herrmann Wick, ki je s štirimi zgrešenimi streli zmago prepustila Francozinji Juliji Simon (ta je bila le enkrat nenatančna), je svoje napake pripisala slabi vidljivosti – je bila žrtev megle.

"Danes je bila zanimiva tekma, na 'nastrelitvi' ni bilo ne megle ne vetra, na tekmi pa je bila vidljivost slabša in sem imela zaradi tega kar nekaj težav. Nisem videla tarč in sem porabila kar nekaj časa, na drugem postanku sem zgrešila še dva strela, najbolj pa mi je žal tega zadnjega zgrešenega na prvem postanku stoje. Zadela sem štiri, ko zadeneš štiri, seveda lahko tudi petega, a sem sprožila prehitro in je šel mimo. Žal. Sem se pa nato zbrala na zadnjem streljanju, zadela vse in šla v boj v zadnji krog, v katerem pa me je že kar pobiralo, bila sem že zelo utrujena. Na splošno sem še kar zadovoljna z današnjo tekmo, bila je zanimiva, veliko se je dogajalo," je dogajanje opisala 24-letna tekmovalka iz Nemilj.

Zato pa so tekme v Oberhofu tako zanimive

"Na drugem strelskem postanku se preprosto ni videlo tarč, morala sem dvakrat pogledati, ali sem sploh na tarči ali morda nekje vmes," je še, skomigajoč z rameni, razlagala slovenska junakinja petkovega sprinta. "Očitno sem na strelišče prišla ravno v takšnem trenutku, ko je bilo več megle. Ampak to je Oberhof, zato so tukaj tekme tako zanimive, nikoli ne veš, kaj pričakovati. Malo je bilo loterije, kdaj si prišel na strelišče, na trenutke je bilo megle več, drugič spet manj. Tekma pač je, kakršna je. Napake so se zgodile, moram jih odpraviti do naslednjih tekem."

Polona Klemenčič pa ostaja v boju za uvrstitev na tekmo s skupinskim startom. "Vse bo odvisno od posamične preizkušnje, ampak da, obeta se mi celo skupinski start, upam, da mi uspe, ker bi bila to zame krona v sezoni. In da mi to uspe prav na svetovnem prvenstvu … No, bomo videli," pravi.

