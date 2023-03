Štirinajstletnik med rojstnodnevno zabavo ustrelil osem ljudi

Mehiške oblasti so aretirale 14-letnega dečka z vzdevkom El Chapito, osumljenega umora osmih ljudi, so v četrtek sporočili iz zveznega oddelka za javno varnost. Najstnik, član mamilarske združbe, naj bi se pripeljal z motorjem in streljal na družino v revnem predmestju Ciudada de Mexica Chimalhuacan. Umori so se zgodili januarja.