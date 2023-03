V najbolj zloglasnem megazaporu novih dva tisoč kriminalcev #video #foto

Po odprtju megazapora v srednjeameriški državi Salvador, v katerega lahko sočasno namestijo do 40 tisoč ljudi, so v torek vanj pripeljali novo skupino dva tisoč oseb, osumljenih, da so člani tolp, proti katerim je predsednik Nayib Bukele napovedal vojno. Zapor v Tekoluki so zgradili v zgolj sedmih mesecih.