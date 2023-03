V Italiji na zaporno kazen obsodili eno redkih žensk na čelu mafijske združbe

Italijansko sodišče v Neaplju je 71-letno Mario Licciardi danes obsodilo na skoraj 13 let zapora zaradi vodenja mafijske združbe Camorra. Licciardijevo, ki je znana kot "mala" zaradi drobne postave, so prijeli avgusta 2021 na rimskem letališču, ko je skušala oditi v Španijo na obisk hčerke, poročajo tuje tiskovne agencije.

Kot eno redkih žensk na čelu kakšne mafijske združbe jo je sodišče obsodilo zaradi vodenja Camorre, ki so jo ustanovili njeni bratje. Vodenje te neapeljske mafije je prevzela leta 1994 po smrti brata Gennara v zaporu.

Na 12 let in osem mesecev zapora so jo obsodili tudi zaradi izsiljevanj in nasilja, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Pred 20 leti je bila obsojena na deset let

Po navedbah italijanskega notranjega ministrstva je bila tudi vodilna članica skupine mafijskih družin z imenom Zavezništvo Secondigliano, ki nadzira večino organiziranega kriminala v Neaplju.

Pred približno 20 leti je že bila obsojena na deset let zapora, takrat še kot članica Camorre.

Navdihnila je lik mafijske šefinje in verižne kadilke v televizijski seriji Gomora, je povedal avtor istoimenske knjige o neapeljski mafiji, italijanski novinar Roberto Saviano.