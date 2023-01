Letni prihodki italijanske mafije naj bi znašali vsaj 40 milijard evrov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prihodki italijanske mafije na letni ravni znašajo vsaj 40 milijard evrov, kar je le nekoliko manj, kot znašajo prihodki največjih italijanskih podjetij, kot so Eni in Enel, izhaja iz poročila obrtne zbornice CGIA. V poročilu poudarjajo, da je ta številka verjetno podcenjena, saj ne vedo, kako razširjena je mafija v italijanskem gospodarstvu.

V obrtni zbornici CGIA so poudarili, da prihodki italijanske mafije tako dosegajo skoraj dva odstotka bruto domačega proizvoda Italije, dejavnosti mafije pa niso omejene samo na revnejši jug države, temveč obstajajo skrb vzbujajoči podatki o razširjenosti mafije na gospodarsko bolj razvitem severu.

Glavni viri prihodkov za mafijo so še vedno trgovina z drogami, izsiljevanje in oderuštvo. Mafija se po vsej Italiji ukvarja tudi s prostitucijo in trgovino z orožjem, ugotovitve poročila povzema avstrijska tiskovna agencija APA.

Le malo italijanskih pokrajin brez mafije

Za normalno delovanje države pa je nevaren tudi vse večji prodor mafijskih struktur v italijansko gospodarstvo. Na jugu Italije je tako le nekaj pokrajin, kjer mafijske strukture niso razširjene.

Prejšnji teden je sicer Italija dosegla pomemben uspeh v boju proti organiziranemu kriminalu, saj so aretirali Mattea Messina Denara, prvega moža sicilijanske Cose Nostre. Denaro je bil na begu kar 30 let, aretirali pa so ga na zasebni kliniki v Palermu na Siciliji.