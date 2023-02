Aretirali Slovenca, ki naj bi delal za zloglasno mafijsko družino

V Španiji so v preiskavi manjše prometne nesreče, ki se je januarja zgodila v Granadi, izsledili 63-letnega slovenskega državljana, ki ga je italijansko pravosodje iskalo zaradi domnevnih povezav z mafijsko združbo 'Ndrangheta v Lombardiji. Moškega so aretirali.

Po navedbah virov blizu preiskovalcev se je preiskava začela na podlagi ugotovitev španske policije o nesreči, v kateri je avtomobil trčil v motorno kolo, ki se je ustavilo pred semaforjem in ga je odbilo v kombi pred njim. Trčenje za udeležence ni imelo resnih posledic, pozornost policistov pa je vzbudil pobeg voznika avtomobila, ki je ob trčenju izgubil registrsko tablico.

Vozilo so čez nekaj dni izsledili, 19. januarja pa ob njem prestregli moškega. Ob identifikaciji in po preiskavi se je izkazalo, da gre za slovenskega državljana, za katerega so v Italiji izdali nalog za prijetje in je med drugim osumljen povezav z mafijsko združbo, izsiljevanja, nezakonitega nošenja orožja in vpletenosti v mednarodno trgovino z mamili.

Moškega so aretirali, španski pravosodni organi pa še niso potrdili, ali so ga že izročili italijanskim oblastem.