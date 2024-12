Po aretaciji Cezarja na dan prihajajo nove informacije: v teku hišna preiskava

Pripadniki Nacionalnega preiskovalnega urada, specialne enote slovenske policije in kriminalisti so v četrtek v Ljubljani aretirali tri osebe, povezane s petkovim umorom v Ljubljani. Med aretiranimi naj bi bil tudi Dino Muzaferović, znan po vzdevku Cezar in domnevni vodja balkanskega narkokartela, ki so ga maja lani prijeli v Nemčiji, maja letos pa so ga nemški pravosodni organi izpustili na prostost.

Generalni direktor slovenske policije Senad Jušić je potrdil, da je med aretiranimi osumljenci oseba, ki jo organi pregona iščejo z mednarodno tiralico, in izrazil mnenje, da je v ozadju umora najverjetneje organiziran kriminal. Podrobnosti kriminalistične preiskave, ki je še v teku, ni želel razkriti.

N1 danes poroča, da so poleg Cezarja v Črnučah aretirali še enega osumljenca, tretjega pa na drugi lokaciji.

Jušić je med izjavo za javnost še dejal, da trenutno vse okoliščine dogodka kažejo na to, da je v ozadju organiziran kriminal, vendar pa je za delanje sklepov še prezgodaj, je dodal.