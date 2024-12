Umor v Ljubljani: policija aretirala tri osebe, tudi "Cezarja"

Pripadniki specialne enote slovenske policije in kriminalisti so v Ljubljani danes aretirali tri osebe, povezane s petkovim umorom v Ljubljani. Med aretiranimi naj bi bil tudi Dino Muzaferović, znan po vzdevku Cezar, sicer domnevni vodja balkanskega narkokartela, ki so ga maja lani prijeli v Nemčiji, maja letos pa so ga nemški pravosodni organi izpustili na prostost.

Da so slovenski policisti v povezavi s petkovim umorom - s strelnim orožjem je bil v domnevni mafijski likvidaciji ubit Satko Zovko, sicer državljan Bosne in Hercegovine in zaščitena priča - danes aretirali tri osebe, je prvi poročal bosanski medij Istraga.ba, o tem, da so prejeli enako informacijo, pa je kasneje poročal tudi medij 24ur.com.

Ena od aretiranih oseb je Dino Muzaferović "Cezar", član tako imenovanega Škaljarskega klana. Umorjeni Satko Zovko je bil sicer priča prav v procesu proti Muzaferoviću, a ni imel varovanja. Muzaferović so policisti prijeli v Črnučah v Ljubljani.

"Oseba ni bila v programu zaščitenih prič in ni bila varovana, je pa policiji poznana kot oseba, proti kateri so bili v preteklosti sproženi določeni postopki," so prejšnji teden po umoru sicer pojasnili pri slovenski policiji.

Zaradi umora na Poti na Brdo je bil dlje zaprt izvoz z avtoceste. Foto: David Florjančič

Zaradi okoliščin izvršitve in kriminalističnih podatkov, da bi lahko šlo za spor in maščevanje med posameznimi kriminalnimi združbami, je preiskavo umora prevzel Nacionalni preiskovalni urad.

Letos so ga izpustili iz zapora

Dina Muzaferovića so nemški pravosodni organi maja lani sicer izpustili iz zapora, kjer je pristal po obsežni preiskavi kriminalne organizacije, znane tudi kot Balkanski kartel, katere osrednja dejavnost je bila trgovina s prepovedanimi drogami.

"Cezar", ki je v zadevi Balkanski kartel glavni osumljenec, po izpustitvi iz zapora ni imel omejitve gibanja in se je lahko prosto gibal po Evropi, smel ni le na Hrvaško, kjer bi ga zaradi njegove vloge v hudodelski združbi najverjetneje takoj aretirali. Hrvaška že dlje čaka na njegovo izročitev, da bi ga ovadili zaradi organiziranja mednarodnega tihotapljenja kokaina, heroina in marihuane.

Muzaferović naj bi v zadnjem obdobju živel v Sloveniji, tudi poročen pa naj bi bil s Slovenko. Tako on kot umorjeni Satko Zovko sicer prihajata iz Velike Kladuše, mesta v Bosni in Hercegovini.