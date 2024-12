Britanska nacionalna agencija za boj proti kriminalu je identificirala in onemogočila rusko omrežje za pranje denarja in financiranje kriminalcev, ki se je integriralo globoko v trg s prepovedanimi drogami v Veliki Britaniji in drugih državah, Rusija pa ga je po navedbah preiskovalcev uporabljala tudi za vohunske dejavnosti. Ključna oseba "podzemne" operacije je bila Rusinja Ekaterina Ždanova, nekdanja predstavnica ruske visoke družbe, vplivnica in hotelirka, ki ji je zadišal organiziran kriminal.

Kriminalna operacija, ki so jo v sodelovanju z mednarodnimi organi pregona razkrili britanski preiskovalci agencije NCA (vir), je imela sedež v ruski prestolnici Moskvi, njeno poslanstvo pa je bilo pranje denarja za ulične tolpe in lokalne združbe organiziranega kriminala, ki so se ukvarjale s preprodajo prepovedanih drog.

Razkrinkala jih je bolezen covid-19

Omrežje so preiskovalci prvič zaznali med zaprtji javnega življenja, ki ga je leta 2020 povzročila pandemija bolezni covid-19, saj so imeli tihotapci drog v Veliki Britaniji in nekaterih drugih evropskih državah takrat velike težave, kako v obtok spraviti ogromne količine denarja, pridobljenega s prodajo mamil.

Britanski in mednarodni preiskovalci so med preiskavo zasegli za okrog 25 milijonov evrov gotovine. Skozi omrežje je po njihovi oceni v nekaj letih steklo več milijard evrov. Foto: NCA

Rešitev so jim ponudili vodilni v moskovskih kriptoomrežjih, znanih kot Smart in TGR Group. Kot so v izjavi za javnost navedli preiskovalci, so oboji sedeli na kupih kriptovalut, pridobljenih s krajami prek okužb z izsiljevalskimi virusi (ransomware po angleško).

Družbi Smart in TGR Group sta s preprodajalci drog sklenila dogovor. Prevzeli so njihovo gotovino in jim poslali ukradene kriptovalute, ki so jih preprodajalci drog nato lahko znova zamenjali za "pravi" denar in ga tako legitimizirali oziroma oprali.

Ker je bil prevzem gotovine, pridobljene s preprodajo drog, tvegan, so v Smart in TGR Group zaračunali provizijo. Ogromne količine gotovine so prenašali posamezniki, sodelavci operacije, znani kot t. i. denarne mule.

Fawad Saeidi in Semen Kuksov, denarni muli v pralnici denarja, ki sta med tihotapci drog in sedežem operacije v Rusiji prenesla skoraj 30 milijonov evrov v gotovini. Foto: NCA

Operacija Destabilizacija

Leta 2021 je bilo prav prijetje enega od njih, Fawada Saiedija, ki je v avtu prenašal okrog 300 tisoč evrov v gotovini, za organe pregona prva sled v kasnejši veliki preiskavi, ki so jo poimenovali Operacija Destabilizacija.

Saieidi je preiskovalce vodil do Rusinje Ekaterine Ždanove, vodilne v družbi Smart, moskovsko pralnico denarja, ki pa se je takrat izdajala za kriptomenjalnico in legitimnega ponudnika različnih finančnih storitev. Šlo je za nekdanjo pripadnico ruske visoke družbe, stalno udeleženko modnih revij in podjetnico, ki je v Moskvi v preteklosti odprla več hotelov in lokalov.

Ekaterina Ždanova je trenutno v priporu v Franciji. Foto: NCA

Njihove storitve so uporabljali kriminalci v več kot 30 državah

Ždanovo so preiskovalci identificirali kot ključno osebo v mreži, ki je po ugotovitvah preiskovalcev samo v Veliki Britaniji povezovala več kot dvajset različnih združb organiziranega kriminala. Smart in TGR Group, ki ga je vodil George Rossi – zanj ni znano, ali je Ukrajinec ali Rus –, sta storitve pranja denarja sicer ponujala v več kot 30 državah sveta.

Rossi in še nekaj drugih posameznikov iz Rusije, ki so sodelovali visoko v hierarhiji kriminalne operacije, so bili danes predmet sankcij s strani Združenih držav Amerike. Ždanovo so ZDA medtem sankcionirale že novembra lani, razlog za to pa je bil, da naj bi bogatim Rusom s prenakazovanjem njihovega denarja omogočala naložbe na Zahodu in s tem ogibanje sankcijam, ki so bile posledice ruske invazije Ukrajine.

Ekaterina Ždanova in George Rossi s partnerko Foto: NCA

Ždanova, ki je v zadnjih letih živela med Moskvo in Dubajem, je po navedbah britanske nacionalne agencije za boj proti kriminalu trenutno v priporu v Franciji, kjer so jo aretirali iz drugih razlogov.

V NCA so v sporočilu za javnost, v katerem so obelodanili razsežnosti Operacije Destabilizacije, omenili tudi, da je bilo omrežje Smart, ki ga je vodila Ekaterina Ždanova, uporabljeno tudi za ruske vohunske dejavnosti. Podrobnosti o tem vidiku preiskave sicer niso delili.