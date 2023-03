V prikolici tovornjaka odkrili 343 ljudi, tudi mladoletne. Voznik je izginil. #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Mehiki so v zapuščeni prikolici tovornjaka našli več kot 340 ljudi, med njimi 103 mladoletne osebe. Kje je voznik, ne vedo.

Skupno 343 ljudi so v zvezni državi Veracruz v nedeljo zvečer našli na sicer običajni poti, ki se uporablja za prevoz migrantov do meje z Združenimi državami Amerike (ZDA), so po poročanju BBC sporočili z mehiškega nacionalnega inštituta za migracije (INM).

Voznik izginil

V prikolici so bili migranti iz Gvatemale, Hondurasa, Salvadorja in Ekvadorja. Nihče med njimi naj ne bi bil poškodovan, prikolica tovornjaka pa je imela celo prezračevalne odprtine.

Kje je voznik, ostaja velika neznanka.

Migranti, ki brez dokumentov bežijo pred revščino in nasiljem v Srednji Ameriki, plačujejo ogromne vsote gotovine tihotapcem ljudi, da bi prišli čez mejo, pot pa se lahko konča tudi tragično. Foto: Reuters

Lani so v ameriški zvezni državi Teksas našli mrtvih 53 migrantov v zapuščeni prikolici tovornjaka. Podatki obmejne patrulje, ki jih je CBS News pridobil oktobra, navajajo, da je v dvanajstih mesecih pri poskusu nezakonitega prečkanja ameriško-mehiške meje umrlo najmanj 853 migrantov.