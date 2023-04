Ameriškega igralca, obsojenega spolne zlorabe mladoletnice, iskala policija

Floridska policija je v četrtek dopoldne sporočila, da je od srede pogrešan ameriški igralec Drake Bell, poroča CNN. "Velja za pogrešanega in ogroženega," so zapisali v objavi na Facebooku. Nekaj ur kasneje so sporočili, da so ga našli in da je z njim vse v redu.

"Policisti iščejo Jareda (Draka) Bella. Potovati bi moral v sivem avtomobilu znamke BMW, letnik 2022. Nazadnje je bil viden v sredo, 12. aprila, v okolici srednje šole Mainland. Velja za pogrešanega in ogroženega," so zapisali v objavi, ki so jo delili na njihovem profilu na Facebooku.

Leta 2021 je bil obsojen spolne zlorabe mladoletnice

Le nekaj ur kasneje so objavo posodobili in sporočili, da so igralca našli in da je z njim vse v redu.

Bell se je oglasil tudi na svojem profilu na Twitterju in sporočil, da je dobro. "Pustiš telefon v avtomobilu in se ne oglasiš čez noč in potem se zgodi to," se je pošalil.

Zaslovel je v začetku devetdesetih let v Nickelodeonovih serijah The Amanda Show in Drake & Josh. Leta 2021 je bil obsojen spolne zlorabe mladoletnice, zaradi česar so mu dodelili pogojno kazen. 15-letnici je namreč pošiljal spolno eksplicitna besedila in krivdo tudi priznal.

You leave your phone in the car and don’t answer for the night and this? 😂 — DrakeBell.ethᵍᵐ (@DrakeBell) April 13, 2023

