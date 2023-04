Svojci pogrešajo 78-letnico iz Ljubljane

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Svojci od včeraj pogrešajo 78-letno Natašo Marijo Petek iz Ljubljane, so sporočili policisti Policijske postaje Ljubljana Vič.

Pogrešana je visoka okoli 165 centimetrov. Ima rjave oči in temne lase, ki ji segajo čez ramena. Oblečena je v vijoličast pulover, rjavo-črn brezrokavnik, svetle hlače iz džinsa in obuta v črne čevlje. Nazadnje so jo videli včeraj okoli 12. ure na območju Ižanske ceste v Ljubljani.

Ker je z do zdaj izvedenimi ukrepi niso našli, policisti vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, prosijo, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Ljubljana Vič na telefonsko številko (01) 470 09 60. Lahko pokličejo tudi na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.