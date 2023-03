Po objavi v medijih že našli 17-letnico iz Kranja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najstnico so že našli in z njo je vse v redu.

Najstnico so že našli in z njo je vse v redu. Foto: Bor Slana

Po medijski objavi, da pri Policijski upravi (PU) Kranj pogrešajo 17-letnico iz Kranja, ki so jo nazadnje videli v torek zjutraj na območju Lesc, so policisti iskanje kmalu preklicali, so sporočili.