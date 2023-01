Pogrešana je 75-letnica iz naselja Loče na območju Brežic

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pogrešana je visoka okoli 160 centimetrov in ima srednje dolge temne lase. Foto: PU Novo mesto

Z novomeške policijske uprave so sporočili, da je od petka od 18. ure pogrešana 75-letna Ana Vučajnk iz naselja Loče na območju Brežic. Nazadnje so jo opazili, ko se je v petek okoli pol 10. ure zjutraj odpeljala z osebnim avtomobilom.

Policisti so jo takoj začeli iskati, med iskalno akcijo pa so na brodišču na Mostecu našli njen avtomobil, vendar pogrešane ni bilo v bližini. V iskalni akciji, ki se nadaljuje tudi danes, poleg policistov sodelujejo tudi vodniki službenih psov in vodniki reševalnih psov.

Vse, ki bi jo opazili, prosijo, da sporočijo na številko 113.