Svojci pogrešajo 17-letnico iz Celja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Od danes zjutraj je pogrešana 17-letna Dea Ibrišević iz Velenja, so sporočili celjski policisti.

Dea je visoka okoli 175 centimetrov in ima daljše temnorjave lase. Oblečena je v rjave usnjene hlače in krajšo jakno bež barve. Najverjetneje ima s seboj tudi črno torbico z daljšimi ročaji. V levem ušesu in nosnici ima uhan.

Vse, ki bi pogrešano osebo opazili, policija prosi, da pokličejo na telefonsko številko Policijske postaje Velenje 03 898 61 00 ali interventno številko 113 oziroma anonimno številko policije 080 12 00.