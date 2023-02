Blizu Zagreba odkrili več kot 400 kilogramov droge in 196 tisoč tablet MDMA

Hrvaški policisti so v hiši blizu Zagreba odkrili več vrst orožja in streliva ter več kot 400 kilogramov različnih vrst droge, med drugim 330 kilogramov marihuane, 90 kilogramov amfetamina in 196.520 tablet droge MDMA. Vrednost zaplenjene droge ocenjujejo na okoli milijon evrov, gre pa za eno od največjih zaplemb v Zagrebu v zadnjem desetletju.

"To je zagotovo ena od večjih zaplemb v zadnjih desetih letih v Zagrebu," je na novinarski konferenci povedal vodja oddelka za prepovedane droge pri upravi kriminalistične policije Goran Lauš.

Osumljenca naj bi bila del kriminalne skupine

Drogo so odkrili v vikendu v kraju Gornje Orešje blizu Zagreba, pakirana pa je bila v 1.686 paketov. Po ugotovitvah policije sta osumljenca nabavljala večje količine marihuane, hašiša, MDMA, amfetamina in kokaina. Drogo sta nato mešala s polnili, jo tehtala in pakirala za nadaljnjo preprodajo.

Policisti so v akciji aretirali dva moška, 50-letnega Srba in 27-letnega Hrvata. Proti njima so že vložili kazenske ovadbe in ju priprli. Ker sta osumljenca po ocenah kriminalistov del kriminalne skupine, bodo preiskavo nadaljevali.