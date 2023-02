Močno opit vijugal po avtocesti, večkrat trčil v prometne znake in ogrožal druge

Celjski policisti so v četrtek obravnavali močno opitega voznika tovornega vozila, ki je med vožnjo po avtocesti v smeri Maribora močno vijugal in ogrožal sebe in preostale udeležence v prometu. Med vožnjo je večkrat trčil v prometne znake oz. obcestne smernike. Preizkus z alkotestom je pokazal, da je imel v krvi 2,3 promila alkohola.

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Celje, so slovenskemu vozniku začasno odvzeli vozniško dovoljenje in ga pridržali do streznitve. Sledi obdolžilni predlog. Za storjen prekršek mu grozi 1.200 evrov denarne kazni in 18 kazenskih točk.

Po oceni policije bi bile lahko posledice neodgovorne vožnje voznika dosti hujše, saj se velik del prometnih nesreč, v katerih so na avtocestah udeleženi vozniki tovornih vozil, konča s hudimi posledicami.