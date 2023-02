Osumljenca poskusa umora zaščitene priče v zadevi Kavaški klan v priporu #video

Vpletenost ovadenih v načrtovanje umora so sicer kriminalisti razkrili na podlagi v okviru mednarodne izmenjave podatkov pridobljene komunikacije. Zoper oba so preiskovalci NPU podali kazensko ovadbo, mariborsko okrožno sodišče pa je zanju odredilo pripor.

Kot so pojasnili na policiji, so v sredo odvzeli prostost dvema osebama z območja Maribora, članoma širše mednarodne hudodelske združbe, ki se prvenstveno ukvarja s trgovino s prepovedanimi drogami in orožjem.

Hudodelsko združbo preiskujejo policije več držav, predvsem zaradi njihovega brutalnega in brezobzirnega obračunavanja s člani konkurenčnih združb in tudi s člani znotraj združbe same. Združba vzdržuje svoj obstoj, delovanje in lojalnost svojih članov z izjemnim ustrahovanjem in maščevanjem članom združbe, ki bi poskušali razkriti njihovo delovanje ali izdati člane te združbe oz. njihovo vlogo, so zapisali na Generalni policijski upravi (GPU).

Na okrožnem sodišču se je danes sicer nadaljevalo sojenje domnevnim članom slovenske celice Kavaškega klana.

Glavnemu skesancu naj bi stregli po življenju

Slovenski del hudodelske združbe so razkrili s preiskavo umora na Gorenjskem in z nadaljnjim zbiranjem obvestil. Slovenska policija je zoper člane hudodelske združbe že podala kazenske ovadbe in v teku je sojenje vpletenim članom kriminalne združbe, so še dodali.

Na ljubljanskem okrožnem sodišču namreč poteka sojenje v zadevi Kavaški klan, glavnemu skesancu Darku Nevzatoviću pa naj bi stregli po življenju. STA je izvedela, da naj bi bila v povezavi s tem priprta tudi dva osumljenca.

Da so jima v sredo odvzeli prostost, so zdaj potrdili še na policiji. Kot so pojasnili, so člani združbe skovali hudodelski načrt in najmanj dvakrat poskušali umoriti enega od članov kriminalne združbe in s tem preprečiti dokazovanje pred sodiščem ter razkrivanje metod delovanja in vlog članov združbe. "Njegov umor je bil načrtovan iz brezobzirnega maščevanja, pri uresničitvi načrta so bili člani združbe izjemno vztrajni in odločni," so zapisali na GPU.

Dvaindvajset obtoženih v zadevi Kavaški klan obtožnica bremeni, da naj bi vsaj od decembra 2018 do maja 2021 na območju več držav v okviru hierarhično organizirane kriminalne združbe na veliko trgovali z drogo, in sicer naj bi kupili najmanj 534 kilogramov kokaina, dve toni konoplje, najmanj deset kilogramov heroina in druge prepovedane droge. Omenjeno drogo so nato prepeljali v Slovenijo in na območje drugih držav in jo prodali preprodajalcem droge.