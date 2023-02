Glavni skesanec v zadevi Kavaški klan: Ker nisem videl izhoda, sem šel na policijo

Nevzatović je v nekem trenutku posumil, da mu strežejo po življenju, saj so mu dali denar in mu naročili naj pobegne v Bosno in Hercegovino. Tega ni storil, nakar so se na kriptirani aplikaciji Sky pojavile grožnje, da mu bo v roku treh dni vzeta glava. STA je izvedela, da naj bi po življenju Nevzatovića stregli še vsaj v dveh drugih primerih, v povezavi s tem naj bi bila priprta tudi dva osumljenca.

Nevzatović je v nekem trenutku posumil, da mu strežejo po življenju, saj so mu dali denar in mu naročili naj pobegne v Bosno in Hercegovino. Tega ni storil, nakar so se na kriptirani aplikaciji Sky pojavile grožnje, da mu bo v roku treh dni vzeta glava. STA je izvedela, da naj bi po življenju Nevzatovića stregli še vsaj v dveh drugih primerih, v povezavi s tem naj bi bila priprta tudi dva osumljenca. Foto: Finančna uprava RS

Nevzatović, ki je s svojo družino v programu za zaščito prič in živi nekje v tujini, je pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani pričal preko videokonferenčnega klica, pri tem pa sta bila njegova podoba in glas popačena.

Kot je povedal, je začel s policijo sodelovati po posvetu z odvetnico, koprski policisti pa so ga preusmerili na Nacionalni preiskovalni urad, kjer so mu dejali, da naj znotraj združbe deluje isto kot prej, le da mora policiste o vsem obveščati.

Kazensko ovadbo zoper svoje pajdaše je podal maja 2020, 20. junija tega leta pa je postal tajni delavec policije in v združbi sodeloval vse do aretacije njenih članov maja 2021.

Nevzatovića, ki je v združbi sprva vodil le dve podjetji za prevoz legalnega in ilegalnega tovora ter v ta namen usmerjal nekaj šoferjev, so namreč po priprtju domnevnega vodje združbe Klemna Kadivca zaradi poskusa umora v Ankaranu, začeli obremenjevati z dodatnimi odgovornostmi. Vajeti v družbi sta takrat prevzela Filip Vrzić in Marko 'Coco' Skerbec in Nevzatovića zadolžila z nalogami, ki jih je prej opravljal brat Klemna Kadivca Blaž Kadivec.

"Moral sem v Srbijo do Vrzića, ki je bil besen. Rekel je, da so Klemnu ukradli kokain v vrednosti 1,5 milijona evrov," se je spominjal Nevzatović. Vrzić ga je vprašal, ali je z njimi, "nisem imel druge izbire, kot da rečem, da sem z njimi."

"Filip in Coco sta mi predala celo logistiko in koordinacijo šoferjev. Njuna navodila sem predajal prevoznikom. Na voljo sem moral biti 24 ur, vse se je vrtelo okoli tega," je pričal Nevzatović. Dodal je, da je moral prevzeti tudi naloge pošiljanja in pakiranja droge ter priprave denarja za odvetnike Klemna Kadivca. Za ta namen je moral enkrat dostaviti 20.000 evrov.

Priča je še povedala, da je enkrat med prevozom denarja, ki ga je vozil sam, izginilo 60.000 evrov, drugič pa 25.000 evrov, ko je tovornjak vozil njegov kurir. "Vrzić me je poklical v Beograd in mi dejal, da moram jaz vrniti izgubljeni denar. Če tega ne bom storil, bodo našli drug način, da jim bom denar vrnil, mi je zagrozil," je povedal.

Njegove trditve, da ni ukradel denarja, je združba želela preveriti z detektorjem laži, vendar se testu ni podvrgel, saj ni vedel, kdo z detektorjem upravlja in kam ga bodo peljali. Njegov kurir je test opravil, ko pa ga je Nevzatović vprašal po rezultatu, mu je odvrnil, da je bil negativen. Manjkajoč znesek v višini 25.000 evrov je moral kurir kljub temu plačati.

Dvaindvajset obtoženih v zadevi Kavaški klan obtožnica bremeni, da naj bi vsaj od decembra 2018 do maja 2021 na območju več držav v okviru hierarhično organizirane kriminalne združbe na veliko trgovali z drogo, in sicer naj bi kupili najmanj 534 kilogramov kokaina, dve toni konoplje, najmanj deset kilogramov heroina in druge prepovedane droge. Omenjeno drogo so nato prepeljali v Slovenijo in na območje drugih držav in jo prodali preprodajalcem droge.