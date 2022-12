Obtoženi Krčić ni priznal krivde v zadevi Kavaški klan

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tožilstvo domnevnim članom slovenskega dela Kavaškega klana, ta izvira iz Črne gore, očita, da naj bi vsaj od decembra 2018 do maja 2021 na območju več držav v okviru hierarhično organizirane kriminalne združbe na veliko trgovali z drogo.

Krčiću, ki je bil na begu, zdaj pa je v hišnem priporu, tožilstvo očita, da se je avgusta 2019 skupaj z drugimi domnevnimi člani slovenske celice Kavaškega klana dogovoril za nakup najmanj 57 kilogramov konoplje in za prevoz ter poznejšo prodajo omenjene droge na Dunaju.

Najprej se je v Španiji dogovoril za nakup 20 kilogramov konoplje, konec avgusta 2019 pa še za 37 kilogramov. Omenjeno drogo, skrito v predelano tovorno vozilo, so iz Španije prepeljali v Slovenijo, zatem pa še na Dunaj, kjer so jo predali odjemalcem. Po prepričanju tožilstva so nakup in prodajo 57 kilogramov konoplje izvedli v hudodelski združbi, izvedbo hudodelskega načrta pa je vodil Krčić.

Za primer priznanja krivde je tožilstvo za Krčića predlagalo pet let in pol zapora ter stransko denarno kazen v višini 900 dnevnih zneskov po 20 evrov, vendar Krčić na današnjem predobravnavnem naroku krivde ni priznal. Je pa njegov odvetnik Mitja Jelenič Novak predlagal, da sodišče iz sodnega spisa izloči zaslonske posnetke komunikacije med obtoženim in tajnim policijskim sodelavcem Darkom Nevzatovićem. Zadnji je imel v slovenski celici Kavaškega klana sprva pomembno vlogo, pozneje pa je postal tajni sodelavec policije v tej zadevi.

Jelenič Novak namreč meni, da Nevzatović v zadevi Kavaški klan ne bi smel imeti statusa tajnega policijskega sodelavca, in sicer zato, ker je aktivno trgoval z drogo tudi v času, ko je že pridobil status tajnega sodelavca. To je najmanj nenavadno in nezakonito, zato Jelenič Novak predlaga, da se iz spisa kot nedovoljeni izločijo vsi podatki, ki jih je Nevzatović v zadevi Kavaški klan predal policiji, prav tako pa, da se izloči njegovo zaslišanje.

Okrožni državni tožilec Marko Godec je predlogu za izločitev dokazov nasprotoval, sodnik Tomaž Bromše pa je napovedal, da bo o zahtevi za izločitev odločil s pisnim sklepom, ko bodo opravljeni vsi predobravnavni naroki. Odločil je tudi, da se sojenje zoper Krčića, ki je bilo doslej začasno izločeno, znova združi v enoten kazenski postopek v zadevi Kavaški klan.

Sodnik Bromše: Zadevo bomo obravnavali absolutno prednostno

Bromše pa je danes napovedal tudi, da bo sodišče zadevo Kavaški klan, če bo prišlo do začetka glavne obravnave, obravnavalo "absolutno prednostno." S tem namenom je za obdobje od januarja do konca maja prihodnje leto v tej zadevi določil 50 narokov, ki jih je tudi predstavil. Napovedal je tudi, da bodo predobravnavni naroki potekali do 6. januarja.

Spomnimo

Skoraj 500 strani zajetna obtožnica Specializiranega državnega tožilstva domnevne člane slovenskega dela Kavaškega klana bremeni, da so kazniva dejanja storili v hudodelski združbi in v okviru hudodelskega načrta. Od sprva 64 osumljenih se jih je v obtožnici znašlo 24. Od aretacije domnevnih članov slovenske celice Kavaškega klana je minilo že več kot leto in pol, obtožnica pa je bila vložena novembra lani.