Glavni skesanec v zadevi Kavaški klan zaslišan v zadevi Božić

Na nadaljevanju sojenja v zadevi Božić je danes pričal glavni skesanec in zaščitena priča v zadevi Kavaški klan Darko Nevzatović. Povedal je, da se je za sodelovanje s policijo odločil, ker so ga začeli siliti v še hujša kazniva dejanja, kot jih je že izvrševal, in ker se je bal za svojo varnost in za varnost svoje družine.

Darko Nevzatović, ki je s svojo družino v programu za zaščito prič in živi nekje v tujini, je pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani pričal prek videokonferenčnega klica, pri tem pa sta bila njegova podoba in glas popačena. V programu zaščitenih prič je od leta 2022, ker je kot član slovenske celice Kavaškega klana podal kazensko ovadbo zoper obtožene v zadevi Božić in druge, pri tem pa so mu stregli po življenju.

Povedal je, da je s hudodelsko združbo začel sodelovati konec leta 2018, ko je spoznal domnevnega vodjo slovenske celice Kavaškega klana Klemna Kadivca. Skrbel je za prevoze kokaina, heroina, konoplje in druge prepovedane droge, nadrejena pa sta mu bila srbski državljan Filip Vrzić in Klemen Kadivec. Zadnji je v hudodelski združbi načeloma skrbel za koordinacijo droge, njegov brat Blaž Kadivec pa je člane združbe oskrboval s telefoni oziroma skrbel za komunikacijo prek platforme sky ter za prenose denarja, je izpovedoval skesanec.

Glede dogodkov 15. novembra 2019, ko je v Ankaranu izginil Danijel Božić, je povedal, da bi omenjenega dne morala iz Španije v Slovenijo prispeti prepovedana droga konoplja. Dopoldan se je še slišal s Klemnom Kadivcem, kasneje pa se mu ta ni več oglašal na telefon. "Potem sem dobil informacijo, da je bil Klemen aretiran, ker je imel pri sebi pištolo," je pripovedovala priča.

Ko je Vrzića vprašal, kaj se dogaja s Klemnom Kadivcem, mu je ta preposlal dve SMS-sporočili iz svoje komunikacije s Klemnom Kadivcem. V prvem je Vrzić Kadivcu napisal: "Ne delajte tega, ker niste pripravljeni." Klemen Kadivec pa je Vrziću prek SMS-sporočila odgovoril: "Ne skrbeti, sem že vse načrtoval, vse bo v redu."

Glede umora Božića in povoda zanj je Nevzatović izpovedal, da je informacije v zvezi s tem dobil od Vrzića in od Luke Arapovića, ki je s Kadivcem sodeloval pri dobavi prepovedane droge iz Nizozemske. Arapović mu je povedal, da naj bi Božića umorili zaradi kraje prepovedane droge iz skladišča, ki ga je imel klan na Okroglem, in da naj bi enaka usoda čakala tudi Žarka Tešanovića. Vrzić pa mu je povedal, da je bilo iz hiše na Okroglem ukradene za 1,5 milijona evrov droge.

Arapović mu je povedal tudi, da naj bi bilo v krajo na Okroglem vpletenih pet ljudi, in sicer Žarko Tešanović, pokojna Božić in David Šolaja ter Igor Mančić, ki je bil umorjen sredi Ljubljane januarja 2023. Kdo je peta oseba, Nevzatović ne ve. Arapović mu je povedal tudi, da je kokain, ki je bil ukraden iz skladišča na Okroglem, v Slovenijo pripeljal David Šolaja. Tega so sicer našli umorjenega v Španiji leta 2019.

Za sodelovanje s policijo se je odločil zaradi svoje varnosti in varnosti svoje družine in ker ga začel Vrzić siliti, "da bi začel izvrševati še hujša kazniva dejanja, kot sem jih izvrševal", je povedal Nevzatović. Ko je bil Klemen Kadivec zaradi dogodkov v Ankaranu leta 2019 aretiran, sta vajeti v slovenski celici Kavaškega klana namreč prevzela Hrvat Marco Skerbec in Vrzić.

Zadnji je Nevzatovića po izginotju Božića in po aretaciji Klemna Kadivca tudi poklical v Srbijo na pogovor, kako naprej. "Lepo sem bil vprašan, ali sem z njimi ali nisem," je pripovedoval Nevzatović. Glede Kavaškega klana je povedal tudi, da je ta svoje člane v Srbiji preverjal z detektorjem laži, če sta zmanjkala denar ali droga.

Tožilko Matejo Gončin je zanimalo, kaj je sledilo v združbi, če se je ugotovilo, da je kdo kradel. "Pokončan je bil," je odgovoril Nevzatović. Kot je dejal, se je tega začel zavedati šele, "ko je že nekaj ljudi nastradalo".

Skesanec je pojasnil tudi svojo vlogo pri spreminjanju podatkov na najemnih pogodbah za avtomobile, za katere tožilstvo trdi, da naj bi jih uporabili pri umoru Božića. Izpovedal je, da ga je nekaj dni po izginotju Božića poklical Blaž Kadivec in ga vprašal, ali ima na voljo kakšno vozniško dovoljenje, da bi na agenciji za najem avtomobilov Renty spremenili neke podatke. Nevzatović je to kasneje tudi storil in vodji Rentyja predal kopiji vozniških dovoljenj dveh oseb.

Tožilstvo domnevnemu vodji slovenske celice Kavaškega klana Klemnu Kadivcu, njegovemu bratu Blažu, Drejcu Kovaču, Bojanu Stanojeviću in Vladanu Kljajeviću očita umor Božića in poskus umora Tešanovića. Med obtoženimi je tudi solastnik podjetja Navis Mobil oziroma Renty Semir Hajdarpašić, ki mu obtožnica očita, da je hudodelski združbi pri tem pomagal. Božića in Tešanovića naj bi hudodelska združba poskušala ugrabiti v Ankaranu 15. novembra 2019, potem ko je iz skladišča na Gorenjskem izginilo za poldrugi milijon evrov kokaina. Tešanović se je rešil, Božićevo truplo pa je policija dva tedna kasneje našla zakopano v gozdu na Okroglem na Gorenjskem.