Arapović, sicer rojen kot Slovenec, naj bi bil eden od pomembnejših članov slovenske celice Kavaškega klana, domnevne kriminalne združbe, ki ji zaradi preprodaje drog sodijo na ljubljanskem okrožnem sodišču. Arapović pri tem za sodišče ni dosegljiv, saj se skriva v Bosni in Hercegovini, kjer ima tudi državljanstvo.

Foto: policija.si

Upravna enota Ljubljana je sklep, da Arapoviću preneha slovensko državljanstvo, izdala po uradni dolžnosti na predlog policije. Ta je po pisanju časopisa v svoji zahtevi uradnike seznanila, da se Arapović izmika sodnemu postopku in da ima tudi sicer v Sloveniji bogato kazensko kartoteko.

Zakonodaja namreč določa, da se lahko posamezniku, ki živi v tujini in ima poleg slovenskega še katero drugo državljanstvo, v določenih primerih slovensko državljanstvo odvzame. Med drugim se to lahko zgodi, ko je posameznik pogost storilec kaznivih dejanj, ki se preganjajo po uradni dolžnosti, in prekrškov zoper javni red.