To so najnovejše fotografije enega najbolj iskanih kriminalcev v Evropi

Na spletni strani eumostwanted.eu so objavili najnovejše fotografije vodje zloglasnega Kavaškega klana, Črnogorca Radoja Zvicera, ki velja za enega najbolj iskanih evropskih ubežnikov. Iščejo ga zaradi tihotapljenje mamil in psihoaktivnih snovi, v tiralici, ki so jo razpisali avstrijski organi pregona, pa so zapisali še, da gre za zelo nevarno osebo, ki je najverjetneje oborožena.