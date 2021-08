Slovenec iz Kavaškega klana: Policija me ni tepla

"V sodelovanje s policijo me nihče ni silil, me psihično ali fizično maltretiral, moja je bila odločitev, da sodelujem. Policija ima ves čas korekten odnos do mene," je po pisanju novinarke Damijane Žišt v časniku Večer pred preiskovalno sodnico dejal slovenski skesanec iz Kavaškega klana. Še junija je Primorec trdil, da so preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada sodelovanje izsilili z grožnjami in pa tudi s fizičnim nasiljem. Primorec zdaj trdi, da so mu zaradi sodelovanja z NPU maja letos s smrtjo grozili pripadniki kriminalnega podzemlja, zato se je odločil, da bo motiv za svoja dejanja poskusil prevaliti na policijsko nasilje. Zakaj si je premislil in pred preiskovalno sodnico spremenil zgodbo, ni znano. Omenjeni Primorec ima sicer v preiskavi slovenske celice Kavaškega klana tako status osumljenca kot zaščitene priče.

Že trije skesanci?

Poleg omenjenega Primorca s policijo sodelujeta še dve osebi, poroča Večer. Drugi skesanec naj bi bil Klemen Kladivc, ki je sicer v priporu že od leta 2019 zaradi sumov ugrabitve. Tretji skesanec pa naj bi bil sorodnik žene prvega skesanca. Vsi trije skesanci so z njihovimi sorodniki dobili status zaščitenih prič, saj se policija boji maščevanja Kavaškega klana. Pred meseci smo že poročali, da je Radoje Zvicer, ki naj bi vodil Kavaški klan, razpisal pol milijona evrov nagrade za glavo skesanca iz Slovenije.

Kavaški klan postaja politična zgodba

Zgodba okoli Kavaškega klana pa se je zapleta v regiji. Medtem ko so v Srbiji že pred tedni pred posebne tožilce stopili člani srbske celice klana, srbski predsednik Aleksander Vučić in srbska vlada prek medijev napadata in obsojata pripadnike klana. Srbski politiki v zadnjih tednih vsakodnevno šokirajo srbsko javnost z grozljivimi informacijami o delovanju klana, ki je svoje nasprotnike med drugim tudi mučil in obglavljal. Nekateri pripadniki srbske opozicije, ki jih povzemajo predvsem tuji mediji, pa medtem Vučiću očitajo povezavo s srbsko celico Kavaškega klana. Ta naj bi zadnja leta deloval z Vučićevim dovoljenjem, predsednik Srbije pa naj bi se z vodji klana tudi osebno srečal.