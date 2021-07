Srbski minister med TV-oddajo pokazal fotografije obglavljenih žrtev (ni za občutljive)

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Srbiji so pretekli teden posebni tožilci za boj proti organiziranemu kriminalu zaslišali srbske pripadnike mafijske združbe, ki jo je vodil Črnogorec Radoje Zvicer. Policija srbski celici Kavaškega klana pod vodstvom Veljka Belivuka in Marka Miljkovića med drugim očita večje število okrutnih umorov, trgovanje s prepovedanimi substancami in trgovino z orožjem. Tožilci so nekaterim pripadnikom kriminalne združbe pokazali tudi fotografije in videoposnetke mučenja ter okrutnih usmrtitev, ki jih je včeraj v oddaji na televiziji Pink minister za notranje zadeve Aleksandar Vulin predstavil tudi srbski javnosti.

"Kriminalci se v navezi s podkupljenimi pripadniki iz policije in tudi sodstva trudijo, da javnost ne bi izvedela resnice," je srbski minister za notranje zadeve Aleksandar Vulin včeraj poskušal pojasniti prikaz fotografij okrutnih umorov. Po njegovih besedah so kriminalci v javnosti nekakšni junaki, medtem ko naj bi o vodilnih srbskih politikih že krožile govorice, ki jih kažejo v slabi luči.

Predstavljene fotografije je objavil srbski medij Kurir. Pred ogledom vas opozarjamo, da so fotografije šokantne in da ogleda ne priporočamo občutljivim posameznikom.

DOSAD NEVIĐENE STRAVIČNE SLIKE ZLOČINA KLANA BELIVUK - MILJKOVIĆ: Ministar Vulin otkriva nove stravične detalje #veljanevolja #vulin #istraga https://t.co/AV1DSiRMFX — Kurir (@KurirVesti) July 18, 2021

Dokaze pred javnostjo videli družinski člani žrtev

"Cilj kriminalcev je, da z lažnimi govoricami rušijo verodostojnost organov pregona in vrha politike, hkrati pa nam grozijo, ker upajo, da bomo z njimi sklenili nekakšen dogovor. Da se jim ne bo sodilo za najhujša grozodejstva, ki so jih naredili," je po poročanju medija Kurir dejal Vulin, ki je nato kar med oddajo pokazal fotografije okrutnih umorov in mučenja.

Fotografije so sicer posneli kriminalci sami, policija pa jih je našla na pametnih telefonih nekaterih pridržanih ljudi. Po trditvah Vulina so fotografije in preostale dokaze pred javno predstavitvijo pokazali družinskim članom žrtev.