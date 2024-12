V Srbiji je zadnje dni v središču pozornosti osnutek t. i. zakona o tujih agentih, ki ga je konec novembra v parlamentarno obravnavo vložilo Gibanje socialistov podpredsednika vlade Aleksandra Vulina. Kritiki opozarjajo na podobnosti z ruskim zakonom, ki ga oblasti uporabljajo za zatiranje civilne družbe, opozorila pa prihajajo tudi iz EU in ZDA.

Osnutek zakona o posebnem registru agentov tujega vpliva, kot se glasi polno ime dokumenta, določa, da se kot agenti tujega vpliva registrirajo združenja in neprofitne organizacije, ki večino sredstev prejmejo iz tujine "za politični vpliv, delovanje ali druge politične dejavnosti", navaja srbski časnik Danas. Sankcije za neupoštevanje zakona vključujejo globe in kazenske ovadbe.

Neodvisna srbska organizacija Center za raziskave, transparentnost in odgovornost (Crta) je po analizi osnutka zakona v četrtek opozorila, da vsebuje podobnosti z že obstoječimi tovrstnimi zakoni, ki veljajo v Rusiji, na Madžarskem in v Gruziji.

"Podobnost med vsemi temi državami je v njihovih avtoritarnih težnjah, pri katerih spremljajo ruski priročnik, kjer je stigmatizacija civilne družbe, medijev in posameznikov kot 'tujih agentov' (...) postala eno glavnih orodij v izvajanju avtoritarnega nadzora," so po pisanju časnika Danas sporočili iz Crte, kjer izpostavljajo še prorusko naravnanost predlagateljice zakona.

Velika zaskrbljenost v EU in ZDA

Gibanje socialistov je koalicijski partner vladajoče Srbske napredne stranke. Stranko je ustanovil Aleksandar Vulin, ki je bil do lani šef srbske varnostno-obveščevalne službe Bia in je, med drugim tudi zaradi ruskih povezav, pod ameriškimi sankcijami.

Zaskrbljenost nad predlogom zakona sta izrazili tudi EU in ZDA. Iz Evropske komisije so za mrežo Radio Slobodna Evropa v četrtek spomnili, da mora biti vsak zakon države kandidatke za članstvo v Evropski uniji v skladu s temeljnimi demokratičnimi vrednotami EU, vključno s svobodo govora in izražanja.

Iz ameriškega State Departmenta pa so za RSE izrazili globoko zaskrbljenost zaradi posledic, ki bi jih lahko imel predlagani zakon za demokracijo, človekove pravice in temeljne svoboščine, vključno s svobodo izražanja in združevanja.