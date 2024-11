Stanojević ne priznava krivde za umor Danijela Božića

Zastopnica Fincinger je med drugim predlagala, da sodišče iz dokazov izloči podatke iz evidenc policije, ki se nanašajo na prehode mej, in vso komunikacijo s platforme za tajno komuniciranje Sky ECC, ki so jo pridobili francoski organi pregona.

Pojasnila je, da se obtožnica na posameznih straneh sklicuje na kazenski postopek v Kopru. Stanojević je bil na koprskem okrožnem sodišču namreč obsojen sodelovanja pri ugrabitvi Božića in Tešanovića, sodba pa še ni pravnomočna. Fincinger je ocenila, da gre v delu zadeve za ponovno sojenje o isti stvari. Predlagala je, da se kazenski postopek prekine do pravnomočnega stanja zadeve v Kopru.

Tožilstvo odločno proti prekinitvi postopka

Državna tožilka Mateja Gončin je medtem prepričana, da ni prav nobene podlage za prekinitev tega kazenskega postopka. "Čisto nič ni narobe, če tožilstvo zaradi jasnosti in preglednosti v izreku zadevo v Kopru povzema. To še zdaleč ne pomeni, da tožilstvo v izreku njenemu klientu ponovno očita isto kaznivo dejanje," je zatrdila.

Na sodišču je bil danes razpisan tudi predobravnavni narok za Semirja Hajdarpašića, ki je obtožen pomoči pri umoru Božića in poskusa umora Tešanovića. Obtoženega in njegovega zagovornika na naroku ni bilo, zato se ta ni opravil.

Na okrožnem sodišču je v četrtek potekal predobravnavni narok za Blaža Kadivca, Klemna Kadivca, Drejca Kovača in Vladana Kljajevića, ki so prav tako obtoženi umora Božića in poskusa umora Tešanovića. Blaž Kadivec in Kovač sta s tožilstvom dosegla dogovor o priznanju krivde, ki še ni dokončen. O krivdi se bosta izrekla na naslednjem naroku. Klemen Kadivec se o krivdi ni želel izreči, Kljajević pa krivde ni priznal.

Obračunavanje med člani narko mafije

Glavni organizator umora in poskusa umora naj bi bil Klemen Kadivec. Zadeva sega v 25. oktober 2019, ko je po pisanju medijev iz skladišča, ki ga je imela slovenska celica Kavaškega klana na Gorenjskem, izginilo za poldrugi milijon evrov kokaina. Vodstvo klana naj bi za to okrivilo več oseb, med katerimi so tri že pokojne.

Davida Šolajo, 22-letnega Blejčana, naj bi leta 2019 likvidirali v Španiji, 34-letnega Igorja Mančića pred letom in pol sredi Ljubljane, Božića pa naj bi 15. novembra 2019 ugrabili v Ankaranu in ubili na Gorenjskem. Skupaj z njim naj bi ugrabili tudi Božićevega prijatelja Tešanovića, a ga je policija že po nekaj minutah po klicih občanov, ki so vse skupaj videli, kmalu rešila.