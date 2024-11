Na ptujskem okrožnem sodišču je danes potekal predobravnavni narok v primeru umora matere štirih otrok iz Markovcev marca letos. Umora sta obdolžena žrtvin mož in njegova domnevna intimna prijateljica, ki naj bi po besedah tožilke umor skupaj načrtovala in ga na grozovit način tudi izvedla. Obdolžena je danes priznala krivdo, o kazni bo odločal senat.

Tokratni narok je bil namenjen domnevni storilki, predobravnavni narok za domnevnega sostorilca pa je razpisan za 6. december. Kot je pojasnil predsednik senata, bodo obdolženima nato sodili skupaj.

Po obtožnici, ki jo je na naroku predstavila tožilka Tea Kukovec Belšak, naj bi obdolženec ženo pod pretvezo, da bosta praznovala obletnico poroke, peljal v velnes in na večerjo. Tako sta 22. marca zvečer oddala otroke v varstvo žrtvini materi in se dogovorila, da jih prideta iskat kasneje.

Enajst usodnih vbodov ob navzočnosti moža

Po večerji je žrtev iz avtomobila poklicala mamo in ji povedala, da se vračata po otroke, nato pa naj bi mož, ki je vozil, zavil z glavne ceste na stransko. Odpeljal naj bi proti odročnemu kraju v bližini naselja Strnišče, kjer naj bi čakala domnevna storilka, s katero naj bi se tako prej dogovorila, trdi tožilstvo.

Ko je žrtev stopila iz avta, naj bi jo obdolženka podrla na tla in jo od zadaj večkrat zabodla z nožem. Enajst vbodov je povzročilo usodne rane na vratu in glavi, je navedla tožilka. Kot je dodala, je žrtev utrpela hude bolečine in strah, vse pa je potekalo ob navzočnosti moža, ki je med napadom čakal ob vozilu.

Po dejanju sta storilca poskušala prikriti umor, je dejala tožilka in dodala, da je obdolženka žrtev zakopala v bližnji kup gnoja ter ga prekrila s travo.

Priznanja ne more preklicati

Obdolženka je na današnjem naroku priznala krivdo. Kot jo je seznanil predsednik senata, priznanja ne more preklicati. Povedala je, da razume obtožbe in tudi premoženjskopravne zahtevke oškodovanke, matere umorjene. Ta prek pooblaščenca zahteva 35 tisoč evrov odškodnine zaradi hudih duševnih bolečin, ki jih občuti ob izgubi hčerke.

Center za socialno delo Podravje je medtem napovedal priglasitev premoženjskih zahtevkov za vse štiri otroke umorjene, njihovo višino bodo sodišču sporočili naknadno. Obdolženka premoženjskopravnih zahtevkov ni priznala.

Sodišče je na predlog tako tožilstva kot zagovornika obdolženke sprejelo odločitev, da bo v nadaljevanju o kazenski sankciji odločal petčlanski senat, ki ga bodo sestavljali trije porotniki in dva sodnika.

Tožilstvo je za sojenje pripravilo kaznovalni predlog, vendar predlagane višine kazni še ni razkrilo. Kot je za medije pojasnila višja državna tožilka, je predlagalo senat, saj "gre za kaznivo dejanje z lastnostmi, zaradi katerih je primerno, da o kazni odloča senat".