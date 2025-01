Tožilstvo domnevnemu vodji slovenske celice Kavaškega klana Klemnu Kadivcu, njegovemu bratu Blažu, Drejcu Kovaču, Bojanu Stanojeviću in Vladanu Kljajeviću očita umor Božića in poskus umora Tešanovića. Med obtoženimi je tudi solastnik podjetja Navis Mobil oziroma Renty Semir Hajdarpašić, ki mu obtožnica očita, da je hudodelski združbi pri tem pomagal. Božića in Tešanovića naj bi hudodelska združba poskušala ugrabiti v Ankaranu 15. novembra 2019. Tešanović se je rešil, Božićevo truplo pa je policija dva tedna kasneje našla zakopano v gozdu na Okroglem na Gorenjskem. Pri tem naj bi sodelovala še Hrvat Marko Skerbec in Savo Čošović, ki pa sta trenutno za slovensko pravosodje nedosegljiva.

Mama umorjenega Djurdjija Božić je pripoved začela 13. novembra 2019, ko se je vrnila v Ljubljano z dela na Vrhniki. Ko je prišla pred domačo hišo, je sin Danijel pometal dvorišče, na pločniku pa sta stala Klemen Kadivec in Žarko Tešanović ter se pogovarjala. "Ne da sovražim Žarka, ampak nisem marala, da je v njegovi družbi," je pripovedovala sodišču in dodala, da zato, ker naj bi se ukvarjal s sumljivimi posli.

"Jaz sem samo čukasto gledala, namesto da bi poklicala policijo"

Sina je nazadnje videla 15. novembra zjutraj, ko je peljal otroka v vrtec. Čakala ga je dolgo v noč, a ga ni bilo domov, tudi Danijelova žena Elma ni vedela, kje je. Naslednji dan pa sta zgodaj zjutraj k hiši Božićevih prišla Tešanović in nek Hrvat. Tešanovića je vprašala, ali ve, kje je Danijel. Ta ji je odgovoril, da ne ve, da pa je verjetno zbežal in naj ne bo zaskrbljena, saj da bo vse v redu.

Tešanović in Hrvat sta potem odšla do kurilnice pri hiši Božićevih in iz nje odnesla neke torbe. Djurdjija ne ve, kaj je bilo v torbah, vendar ji je Tešanović povedal, da morajo nekaj odnesti iz kurilnice, da ne bo prišlo do hišne preiskave. Omenjal je "travo", je povedala. "Jaz sem samo čukasto gledala, namesto da bi poklicala policijo. Ampak otroka ne bi mogla rešiti, bil je že ubit," je pripovedovala.

Kmalu zatem je k hiši Božićevih prišel tudi Igor Mančić, ki je bil sicer kasneje, januarja 2023, umorjen sredi Ljubljane. Kaj se je zgodilo s sinom, je Djurdjija izvedela čez nekaj dni, ko ji je kriminalist povedal, da je bil Danijel ubit v Kranju.

"In moj Dani se nikoli več ni vrnil"

Na vprašanje tožilke Mateje Gončič, ali ji je znano, kaj naj bi bil razlog za umor Danijela, je odgovorila, da je za to izvedela iz medijev, Tešanović pa ji je povedal, kaj se je dogajalo 15. novembra, ko so se Božić, Klemen Kadivec in Tešanović odpeljali proti Ankaranu.

Med vožnjo je Danijel posumil, da jim sledijo, zato je Kadivec predlagal, naj v Ankaranu zavije desno. Tam je Danijel parkiral, potem pa sta skupaj s Kadivcem odšla pogledat za vogal, kdo jim sledi. "In moj Dani se nikoli več ni vrnil," je pripovedovala na sodišču. Med izpovedjo se je večkrat obrnila proti obtoženim v dvorani in jih spraševala, zakaj so ji ubili otroka.

Brata Klemen in Blaž Kadivec ter Drejc Kovač so navedbe Božićeve matere zavrnili kot neresnične. Sodišče pa je danes zaslišalo tudi uslužbenca in nekdanjega uslužbenca agencije za najem avtomobilov Renty, katerega solastnik je Hajdarpasić.

Zaposleni pri Rentyju Damijan Nikolić je povedal, da je po navodilih Semirja Hajdarpašića spremenil imena in priimke na najemnih pogodbah na avtomobilih. Podatke o novih najemnikih je dobil od Semirja, ki pa mu ni povedal, zakaj je treba imena in priimke spremeniti.

Nekdanji zaposleni Rentyja Franc Hribovšek je povedal, da ve, da so bile spremenjene najemne pogodbe, da pa on pri tem ni sodeloval, saj je bil takrat odsoten. Sam pa je spremenil podatke v GPS-sistemu sledenja vozil. Poudaril je, da je to storil na lastno pest. Hribovšek je v sodni preiskavi sicer izpovedal, da je to storil po navodilu nadrejenih, danes pa je izpovedal drugače.

Sojenje na ljubljanskem okrožnem sodišču se bo nadaljevalo v četrtek.