Mesec: Prišel sem ponudit roko ponesrečenim in prebivalcem

Po današnji nesreči v obratu za izdelavo pirotehnike na Vrhniki je ena oseba umrla, dve pa sta huje poškodovani. Skupne izjave za javnost v Sinji Gorici blizu Vrhnike se je udeležil tudi minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec. "Rad bi izrekel sožalje svojcem in zaželel čim hitrejše okrevanje ponesrečencem. Rad bi se tudi zahvalil gasilcem, policiji, civilni zaščiti in občini za hiter odziv."