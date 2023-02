Vrhnika: eksplozija v proizvajalcu pirotehnike, ena oseba umrla

Po doslej znanih podatkih je ena oseba v eksploziji umrla, dve osebi pa sta huje poškodovani. Po neuradnih informacijah 24 ur sta poškodovana lastnik in njegov sin, ki naj bi bila v smrtni nevarnosti.

Trenutno je širša okolica kraja eksplozije zavarovana, gasilske enote pa sanirajo kraj. Zaradi zagotavljanja nemotene izvedbe intervencije pristojni naprošajo, da se kraju požara ljudje ne približujejo in upoštevajo navodila policistov na kraju. Kasneje bo znanih več podrobnosti.

Na regionalnih in lokalnih cestah na Vrhniki so možni zastoji.

Na Vrhniki je prišlo eksplozije v podjetju.



Pozivamo,da ste med vožnjo zbrani in osredotočeni na cesto.

Voznikom na regionalnih in lokalnih cestah na Vrhniki pa priporočamo,da pričakujete večje število 🚒 in jim TAKOJ KO JE TO VARNO MOGOČE,OMOGOČITE VARNO POT MIMO‼️ pic.twitter.com/FLGx0OIDoE