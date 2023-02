V požaru lesenega hleva zgorelo trideset domačih živali

Po trenutno dostopnih podatkih je požar izbruhnil v noči na soboto med 1. in 2. uro zjutraj na kmetijskem zemljišču nedaleč od Poreča. Poreški gasilci so požar pogasili okoli 5. ure zjutraj.

Vzrok požara kratki stik na električnem kablu

Policisti so skupaj z inšpektorjem za varstvo pred požarom, razstrelivi in orožjem opravili ogled kraja požara in ugotovili, da je vzrok požara kratki stik na električnem kablu, ki vodi do lesenega hleva.

Ogenj se je razširil tudi na sosednje objekte, pri tem pa je v hlevu zgorelo okoli trideset domačih živali, več orodja in drugih predmetov. Materialna škoda, povzročena lastnikoma, je ocenjena na nekaj tisoč evrov. Policisti bodo o dogodku obvestili pristojno državno pravobranilstvo.