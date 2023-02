Samica gibona je bila v kletki sama. Zanosila je. ZOO: Razvozlali smo skrivnost.

Zookeepers at a zoo in Japan were stumped when a female white-handed gibbon named Momo got pregnant in 2021, even though she had her habitat all to herself. https://t.co/XmVBTIdynq pic.twitter.com/18ZlLgC0db — Business Insider SA🇿🇦 (@BISouthAfrica) February 8, 2023

Momo, 12-letna samica belorokega gibona, je februarja 2021 šokirala oskrbnike v živalskem vrtu in botaničnem vrtu Kujukushima v Nagasakiju. Čeprav je v kletki živela sama, brez moškega spremljevalca, je skotila mladička.

Dve leti kasneje, ko so pri mladičku opravili test DNK, so oskrbniki živalskega vrta ugotovili, kdo je oče, postavili pa so tudi teorijo o tem, kako sta se gibona parila.

Test je pokazal, da je oče 34-letni agilni gibon, ki je bil v času, ko je Momo zanosila, v sosednji ograji.

Parila sta se skozi majhno luknjo

Iz živalskega vrta so za CNN v petek povedali, da verjamejo, da sta se Momo in Itō parila skozi majhno luknjo v ogradi. Luknja je imela približno devet milimetrov premera.

Opičji mladič, ki za zdaj še nima imena, tehta okoli dva kilograma in zdravo raste, je dejal Hideki Hisano, namestnik direktorja živalskega vrta.

Kakšne živali so giboni?



Giboni spadajo med najmanjše opice. Znani so po glasnem petju, ki se razvije v dodelan jezik. Z veje na vejo se lahko zibajo s hitrostjo do 88 kilometrov na uro. Na svetu obstaja na desetine vrst gibonov, ki živijo v delih Azije, od severovzhodne Indije do Kitajske in vse do otočja Borneo.



Populacija agilnih gibonov v naravi se zmanjšuje in Svetovna zveza za varstvo narave jih je uvrstila med ogrožene vrste. Njihov življenjski prostor ogrožajo človekove dejavnosti, kot so krčenje gozdov, rudarjenje in gradnja cest.