Grozljiva tragedija: opica ji je med dojenjem ugrabila dojenčka in ga ubila

Tragedija se je zgodila v soboto popoldne v regiji Kigoma, potem ko je skupina opic pobegnila iz narodnega parka Gombe in vdrla na zasebno posest, na dvorišču katere sta bila mama in njen enomesečni sin Luhaiba Saida. Ena od opic je malčka pograbila iz maminega naročja, medtem ko ga je dojila, piše Daily Star.

Baby killed after monkeys invade home and snatch him from breastfeeding mum. Shayima Said was breastfeeding her son Luhaiba outside their house in the village of Mwamgongo, in western Tanzania, on Tuesday. Shayima screamed for help and a group of villagers rushed to try and😢😮 pic.twitter.com/2jVX3cmXNM