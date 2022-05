Tragedija v Senegalu: v požaru umrlo 11 novorojenčkov

🔴 Eleven newborn babies have been killed after a fire ripped through a maternity unit at a hospital in Senegal https://t.co/n5oo8oguKE — The Telegraph (@Telegraph) May 26, 2022

Predsednik je novico sporočil na svojem profilu na Twitterju in zapisal: "Pravkar sem z bolečino in zgroženostjo izvedel, da je v požaru, ki se je zgodil na neonatalnem oddelku bolnišnice Mame Abdou Aziz Sy Dabakh v Tivaouanu, umrlo 11 novorojenčkov." Dodal je: "Njihovim materam in družinam izražam najgloblje sočutje."

Je viens d'apprendre avec douleur et consternation le décès de 11 nouveaux nés, dans l'incendie survenu au service de néonatalogie de l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane.

A leurs mamans et et à leurs familles, j'exprime ma profonde compassion. — Macky Sall (@Macky_Sall) May 25, 2022

Požar je sprožil kratek stik

Senegalski minister za zdravje Abdoulaye Diouf Sarr je za zasebno senegalsko televizijo TFM povedal, da je požar sprožil kratek stik. Sarr, ki je trenutno v Ženevi na Svetovni zdravstveni skupščini, je dejal, da bo potovanje skrajšal in se takoj vrnil v Senegal.

Demba Diop Sy, župan mesta Tivaouane, enega od svetih mest v Senegalu in prometnega središča, pa je dejal, da sta policija in gasilska služba še vedno v bolnišnici. Več podrobnosti ni navedel.