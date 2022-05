Res nujno? Požar na tesli, beg voznika skozi razbito steklo.

Požari pri električnih avtomobilih so kljub njihovi odmevnosti zelo redki in manj pogosti kot pri avtomobilih s klasičnimi motorji. Še bolj nenavadni pa so primeri, ko se avtomobil vname brez navideznega vzroka, kot so nesreče in podobno. To se je zgodilo vozniku osem mesecev stare tesle v ZDA. Med vožnjo je zavohal dim in kmalu so avtomobil zajeli ognjeni zublji. Ker so ti prekinili električno napeljavo in zato vrat ni mogel odpreti elektronsko, so bližnji delavci razbili vetrobransko steklo in voznik se je tako rešil.

Watched a @Tesla catch on fire this morning. As soon as it started smoking the electrical system locked trapping the guy inside. Luckily construction workers broke the window so he could escape. Neat feature pic.twitter.com/9OHoP9mWbe — Mjarchie (@Mjarchie1) May 20, 2022

Tako se vrata odpre mehansko

Podoben sistem vrat, ki ga nima le Tesla, pa ima tudi varovalni mehanski način odpiranja vrat. Elektronika pri oknih brez okvirja spusti steklo in omogoči odpiranje, kot kaže spodnji video, pa je mogoče tudi brez tega mehansko odpreti vrata. To sicer velja predvsem za izredne razmere, saj bi redno mehansko odpiranje lahko poškodovalo stransko steklo. Kdor ima vrata s podobnim načinom odpiranja, naj bi torej vedel za alternativni način odpiranja.